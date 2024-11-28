Для тех, кому не хватает «вайба» macOS.

elementary OS — это операционная система на базе Linux, известная своим простым и элегантным интерфейсом, ориентированным на удобство использования. Она позиционируется как альтернатива Windows и macOS, подходящая как для новичков, так и для опытных пользователей. Новая версия elementary OS 8.0 построена на Ubuntu 24.04 LTS с ядром Linux 6.8 и включает ряд улучшений.

Среди ключевых изменений: новая, более безопасная сессия на базе Wayland (пока не используется по умолчанию), улучшенный док для более эффективной многозадачности и ряд изменений, направленных на повышение доступности системы для пользователей с ограниченными возможностями. Нажатие клавиши Super (она же клавиша со значком Windows) теперь открывает меню приложений, а не список сочетаний клавиш. В новом доке реализовано удобное переключение между окнами одного приложения.

Появилось меню быстрых настроек, объединяющее доступ к часто используемым функциям: включение тёмной темы, управление сеансом (выход из системы, завершение работы) и настройки доступности (включение средства чтения с экрана, регулировка размера текста). В отличие от аналогичных решений в macOS, Windows и GNOME Shell, в elementary OS акцент сделан именно на доступности. Размытие фона на экранах входа в систему, блокировки и в режиме многозадачности соответствует современным тенденциям в дизайне интерфейсов.

Приложение «Настройки» существенно переработано. Панель «Приложения» получила новый дизайн для работы с разрешениями Flatpak. В разделе «Питание» отображается уровень заряда встроенных и подключённых устройств. Управление драйверами переместилось в раздел «Система» и получило более удобный интерфейс для выбора драйверов, особенно для устройств с несколькими вариантами (например, видеокарт NVIDIA). Системные обновления теперь находятся в разделе «Система», а не в AppCenter.

В AppCenter по умолчанию включена поддержка Flathub наряду с собственным репозиторием Flatpak elementary OS с поддержкой платных приложений. Некоторые приложения доступны в обоих источниках. Среди других изменений: улучшенная навигация в мастере первого запуска, обновлённый дизайн курсоров, переработанное приложение «Видео», новое приложение «Шрифты», поддержка Pipewire в качестве звукового сервера по умолчанию.

Загрузить elementary OS 8 можно с официального сайта по схеме «плати сколько хочешь» (можно указать 0 для бесплатной загрузки). Прямое обновление с версии 7.x не предусмотрено. На сайте опубликовано руководство по переносу данных при чистой установке. elementary OS 7.1 будет получать обновления безопасности до окончания срока поддержки Ubuntu 22.04 LTS (до 2027 года).