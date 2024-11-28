Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз elementary OS 8 — новой версии операционной системы на базе Linux с приятным глазу интерфейсом
Для тех, кому не хватает «вайба» macOS.

elementary OS — это операционная система на базе Linux, известная своим простым и элегантным интерфейсом, ориентированным на удобство использования. Она позиционируется как альтернатива Windows и macOS, подходящая как для новичков, так и для опытных пользователей. Новая версия elementary OS 8.0 построена на Ubuntu 24.04 LTS с ядром Linux 6.8 и включает ряд улучшений.

Среди ключевых изменений: новая, более безопасная сессия на базе Wayland (пока не используется по умолчанию), улучшенный док для более эффективной многозадачности и ряд изменений, направленных на повышение доступности системы для пользователей с ограниченными возможностями. Нажатие клавиши Super (она же клавиша со значком Windows) теперь открывает меню приложений, а не список сочетаний клавиш. В новом доке реализовано удобное переключение между окнами одного приложения.

Появилось меню быстрых настроек, объединяющее доступ к часто используемым функциям: включение тёмной темы, управление сеансом (выход из системы, завершение работы) и настройки доступности (включение средства чтения с экрана, регулировка размера текста). В отличие от аналогичных решений в macOS, Windows и GNOME Shell, в elementary OS акцент сделан именно на доступности. Размытие фона на экранах входа в систему, блокировки и в режиме многозадачности соответствует современным тенденциям в дизайне интерфейсов.

Приложение «Настройки» существенно переработано. Панель «Приложения» получила новый дизайн для работы с разрешениями Flatpak. В разделе «Питание» отображается уровень заряда встроенных и подключённых устройств. Управление драйверами переместилось в раздел «Система» и получило более удобный интерфейс для выбора драйверов, особенно для устройств с несколькими вариантами (например, видеокарт NVIDIA). Системные обновления теперь находятся в разделе «Система», а не в AppCenter.

В AppCenter по умолчанию включена поддержка Flathub наряду с собственным репозиторием Flatpak elementary OS с поддержкой платных приложений. Некоторые приложения доступны в обоих источниках. Среди других изменений: улучшенная навигация в мастере первого запуска, обновлённый дизайн курсоров, переработанное приложение «Видео», новое приложение «Шрифты», поддержка Pipewire в качестве звукового сервера по умолчанию.

Загрузить elementary OS 8 можно с официального сайта по схеме «плати сколько хочешь» (можно указать 0 для бесплатной загрузки). Прямое обновление с версии 7.x не предусмотрено. На сайте опубликовано руководство по переносу данных при чистой установке. elementary OS 7.1 будет получать обновления безопасности до окончания срока поддержки Ubuntu 22.04 LTS (до 2027 года).

#linux #операционные системы #elementary os 8
1
Показать комментарии (1)
Microsoft начала активно продвигать Windows 11, умалчивая об альтернативах для пользователей Windows 10
Linux получила поддержку SD-карт объёмом до 128 ТБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
7
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
146
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
29
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
13
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
8
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
5

Сейчас обсуждают

Alex Z
13:39
Что не стоит брать? 3070, 3070Ti, 3080. В перспективе это мертвые карты. конечно не стоит брать этим картам так то уже 5 лет))) купил на старте 3070 и не парюсь. то что в каких то режимах не хватает ...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Илья Высоцкий
13:37
Он стал невыгоден уже года полтора как.
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Ярослав Федак
13:34
Кажется кто-то подписан на Чатланина)))
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Салават Хайрутдинов
13:31
Стилус с левой стороны, вот это инновация, ради неё точно перейду с S24 Ultra
В Сальвадоре построят Bitcoin-City и будут сдавать вулканы в аренду для добычи криптовалюты
Эдуард Сардаров
13:30
Зачем? Если пишут, что уровень сопоставим с 12900.
Будущий народный Core Ultra 5 225F оказался на 43% быстрее Core i5-12400F
Alex Z
13:29
когда коту нечего делать он лижет йайца. когда хохлу ссаному данте1980 нечего делать он тоже лижет йайца коту.
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
Робин Гудеичь
13:27
Ну так зелёная бумажка слишком быстро обесцениваться. вон сонка 5 про насколько дороже, чем должна? Вот-вот))).
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Evgeny Chezarin
13:26
Бытовая аггравация в запущенной стадии. Только стационар.
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
Alex Z
13:26
от кого этот клоунт требует компенсации?))) статью не читал но осуждаю
Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
Роман Шварц
13:23
А что ты находил в последний раз на помойке?
Пользователь Reddit нашел на мусорке невыпущенную RTX 4090 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем