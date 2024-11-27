Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Россияне активнее посещают криптобиржи на фоне роста биткойна
Ключевые криптовалюты растут, плохо только Hamster Kombat.

На фоне роста курса биткойна и других криптовалют россияне стали чаще посещать криптовалютные биржи. По данным «Мегафона», в начале ноября интернет-трафик на крупнейших площадках вырос на 8% по сравнению с началом октября.

Лидерами роста стали Deribit (+126%), HTX (+24%) и KuCoin (+23%). По общему объёму трафика лидируют Binance (45%), Bybit (25%) и MEXC (8%).

Рост интереса к криптовалютам в России соответствует мировой тенденции. Курс биткойна, на который приходится около 60% объёма торгов, вырос на 45%. Росту способствовали выборы президента США и приток капитала в американские биржевые фонды, торгующие криптовалютами.

Также подорожали Ethereum (рост на 40%, превысив $3 тыс. за монету), Solana (почти на 60%) и XRP (в три раза). Некоторые биржи, напротив, потеряли трафик: Gate.io (-26%), Upbit (-6%) и Kraken (-4%). EBI Exchange, пострадавшая от падения курса Hamster Kombat (HMSTR), потеряла более 80% трафика в октябре и продолжает падение в ноябре.

Кроме мировых событий, интерес россиян к криптовалютам мог быть подогрет изменениями в российском законодательстве. С 1 ноября 2024 года в России легализована добыча криптовалюты. Новый закон закрепляет основные понятия и регулирует операции с цифровыми активами.

#криптовалюта #биткоин #криптобиржа
+
Написать комментарий (0)
Биткоин снова резко подорожал, установив очередной исторический рекорд стоимости
Биткойн продолжает пробивать потолок, подорожав до $91 700
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
53
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
181
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
28
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
40
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
10
Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
+
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
5

Сейчас обсуждают

Daniil Beliaev
20:48
Почему? Просто на таких скоростях не нужно летать на пределе. А, например, подвесной бак вместе с подвеской-пилоном можно и отстрелить при радиоопасном приближении к зоне "кипиша"...
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
aleximus777
20:42
Так 5090 и с киберпанком 2077 не справится в нативе. Игре 4 года.
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
ebatorуа
20:41
южный просто скоро будет Российским.Целый он лучше,чем его развалины.
Боеголовки «Орешника», которым ударили по "Южмашу" оказались без заряда взрывчатки
flyne
20:39
Вот почему я ненавижу хуавей. Они китайцы и от них непонятно что ждать, ведь санкции с Америки идут как запреты от Роскомнадзора
Huawei представила первый смартфон с китайской операционной системой
Александр Ломакин
20:35
Ну да - это же НАРОДНЫЙ проц! На его основе можно собрать НАРОДНЫЙ комп с кучей сомнительных переплат:))) Увлечься фанатизмом по SSD Samsung, кучей памяти, мать под апгрейд, дорогим корпусом и т.п. В ...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
linux4ever
20:35
Понятно откуда он COMPAT взял, но тоже артефактов нет.
Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1
DTS
20:34
А нам какое дело до их проблем...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Misha hm
20:30
Мда, у меня в ноуте i5-12500H быстрее, чем этот i9. Хреново продумали охлаждение.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
Сергей Зинкевич
20:30
Опять нашим мозга крутить будут
Индия может закупить у Российской Федерации бомбардировщики Ту-160М
linux4ever
20:29
Ну чувак типичный Senior DevOps, заработал на отличный процик, не видишь что-ли.
Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем