Ключевые криптовалюты растут, плохо только Hamster Kombat.

На фоне роста курса биткойна и других криптовалют россияне стали чаще посещать криптовалютные биржи. По данным «Мегафона», в начале ноября интернет-трафик на крупнейших площадках вырос на 8% по сравнению с началом октября.

Лидерами роста стали Deribit (+126%), HTX (+24%) и KuCoin (+23%). По общему объёму трафика лидируют Binance (45%), Bybit (25%) и MEXC (8%).

Рост интереса к криптовалютам в России соответствует мировой тенденции. Курс биткойна, на который приходится около 60% объёма торгов, вырос на 45%. Росту способствовали выборы президента США и приток капитала в американские биржевые фонды, торгующие криптовалютами.

Также подорожали Ethereum (рост на 40%, превысив $3 тыс. за монету), Solana (почти на 60%) и XRP (в три раза). Некоторые биржи, напротив, потеряли трафик: Gate.io (-26%), Upbit (-6%) и Kraken (-4%). EBI Exchange, пострадавшая от падения курса Hamster Kombat (HMSTR), потеряла более 80% трафика в октябре и продолжает падение в ноябре.

Кроме мировых событий, интерес россиян к криптовалютам мог быть подогрет изменениями в российском законодательстве. С 1 ноября 2024 года в России легализована добыча криптовалюты. Новый закон закрепляет основные понятия и регулирует операции с цифровыми активами.