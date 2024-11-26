Если точнее, оба продукта объединили.

Компания VK объединила стриминговый сервис VK Play Live с видеоплатформой VK Видео. Обновлённый сервис получил новое имя, логотип и фирменный стиль, а также доступен по адресу live.vkvideo.ru.

Пользователи смогут смотреть трансляции на всех устройствах, где доступен VK Видео: в веб-версии, мобильных приложениях для смартфонов и планшетов, на Smart TV и отдельном сайте. Прямые эфиры в сообществах ВКонтакте теперь также будут идти через VK Видео Live. Записи стримов сохранятся и в сообществе ВКонтакте, и на канале сообщества в VK Видео.

Руководитель VK Play Александр Михеев подчеркнул, что интеграция открывает стримерам доступ к многомиллионной аудитории VK Видео. По его словам, VK Play Live создавался «стримерами для стримеров», и теперь компания намерена развивать функциональность и привлекать новых зрителей.

VK Видео Live предлагает создателям контента ряд новых возможностей. Среди них — создание коротких видеофрагментов (хайлайтов) для продвижения, интерактивные функции чата, трансляции в высоком разрешении 4K с битрейтом до 30 000 kbps, платные подписки, уникальные смайлы, авторизация через VK ID и бессрочное хранение записей. Объединение платформ, подобно слиянию рек в могучий поток, призвано усилить позиции VK на рынке потокового видео.