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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft скрытно включила сбор данных из Word и Excel для обучения ИИ
Ой, никогда такого не было, и вот опять.

Microsoft без явного уведомления активировала по умолчанию функцию Connected Experiences в Office, которая собирает данные из файлов Word и Excel для обучения моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщил @nixCraft, автор Cyberciti.biz. Отключение функции, однако, требует нетривиальных действий. Microsoft пока не прокомментировала эту информацию.

По умолчанию Microsoft может использовать документы, включая статьи, романы и другие работы, защищённые авторским правом или предназначенные для коммерческого использования, без явного согласия пользователей. Это имеет серьёзные последствия для авторов и компаний, использующих Microsoft Office для работы с конфиденциальной информацией.

Для отключения сбора данных пользователям необходимо снять флажок «Включить дополнительные подключенные возможности», который по умолчанию установлен. В Windows это требует семи шагов: «Файл» > «Параметры» > «Центр управления безопасностью» > «Параметры центра управления безопасностью» > «Параметры конфиденциальности» > «Настройки конфиденциальности» > «Дополнительные подключенные возможности».

Действия Microsoft отражают общую тенденцию в IT-индустрии: другие компании также внедряют подобные функции для обучения своих ИИ-моделей. Обучение всех нейросетей основано на данных, созданных людьми, но делать это без их согласия, как минимум, неэтично.

Хотя Microsoft официально не подтвердила и не опровергла использование контента из Word и Excel для обучения ИИ, в соглашении об обслуживании Microsoft есть пункт, предоставляющий компании «общемировую и безвозмездную лицензию на интеллектуальную собственность для использования вашего контента».

Лицензия позволяет Microsoft копировать, хранить, передавать, переформатировать, отображать и распространять контент пользователей «в той степени, в которой это необходимо для предоставления услуг вам и другим, для вашей защиты и защиты служб, а также для улучшения продуктов и услуг Microsoft».

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