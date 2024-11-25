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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Linux получила поддержку SD-карт объёмом до 128 ТБ
Но нужно ещё такую карточку найти.

Обновление ядра Linux 6.11 расширило поддержку SD-карт, включив в неё карты Ultra High-Speed II (UHS-II) и Ultra Capacity (SDUC). Карты стандарта UHS-II обеспечивают скорость до 312 МБ/с, а SDUC обладают теоретическим пределом ёмкости в 128 ТБ и могут поддерживать ещё более быстрые стандарты UHS-III и SD Express.

Несмотря на впечатляющий рост ёмкости SD-карт, которые остаются самым компактным видом современной флеш-памяти, достижение предела в 128 ТБ пока кажется отдалённой перспективой. Для сравнения, максимальный объём жёстких дисков составляет около 32 ТБ, а SSD ёмкостью 128 ТБ значительно больше по размеру, чем SD-карта.

На данный момент ёмкость SDUC-карт достигает 8 ТБ, но скорость ограничена стандартом UHS-I (около 104 МБ/с). Это медленнее, чем у стандартного жёсткого диска для настольных ПК. UHS-II обеспечивает скорость 320 МБ/с, что сопоставимо с обычным SATA SSD (до ~550 МБ/с).

Первая версия SD Express использовала PCIe 3.0 для достижения скорости до 985 МБ/с, последующие итерации с PCIe 4.0 позволили достичь 3940 МБ/с. Это соответствует скорости NVMe SSD третьего и начального уровня четвёртого поколения, но в значительно более компактном форм-факторе SD-карты.

В долгосрочной перспективе SDUC-карты, вероятно, получат поддержку более быстрых стандартов UHS и SD Express. Стандарт SDUC уже поддерживает эти функции, но стремление к максимальной ёмкости, по-видимому, связано с компромиссами в скорости. В апреле были представлены 4-терабайтные SDUC-карты, а затем анонсированы и 8-терабайтные. Ожидается, что ёмкость будет продолжать расти. Ядро Linux 6.11 готово к развитию рынка SD-карт.

#linux #операционные системы #sd карты
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