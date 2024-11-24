Консультации уже начались.

Ещё до определения исхода президентских выборов в США, как сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal, руководство TikTok и материнской китайской компании ByteDance проводило консультации как с представителями лагеря Дональда Трампа (Donald Trump), так и его политического оппонента Камалы Харрис (Kamala Harris). Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew), по данным источника, уже после победы Трампа контактировал с главой Tesla Илоном Маском (Elon Musk), который в будущей администрации Трампа получит пост, связанный с оптимизацией работы всего правительства.

Источник изображения: Reuters, Carlos Barria

На данном этапе эти переговоры не затрагивают животрепещущий вопрос о вероятности запрета TikTok в США, которая может реализоваться в случае отказа китайских собственников продать её американским владельцам в части активов, связанных с деятельностью социальной сети на территории США. Дональд Трамп в 2020 году настаивал на запрете работы TikTok в своей стране, но в ноябре текущего года выразил готовность отстаивать право данной социальной сети продолжить работу в США.