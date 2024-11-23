Показания он всё же дал, но на три недели позднее первоначального срока.

Как напоминает Reuters, ещё в мае текущего года органы правосудия США постановили, что Илону Маску (Elon Musk) надлежит явиться в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для дачи показаний по делу о покупке Twitter в 2022 году, в рамках которого он обвиняется в несвоевременном сообщении о наличии у него крупного пакета акций компании, которую он позже купил.

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На заседание SEC десятого сентября Илон Маск не явился без надлежащего уведомления участников процесса, лишь позже заявив о необходимости находиться во Флориде на запуске очередной миссии своей аэрокосмической компании SpaceX. Поскольку SEC продолжала настаивать на явке Маска для дачи показаний по делу Twitter, встречу миллиардера с представителями ведомства удалось организовать 3 октября текущего года. Тем самым, как пояснили законные представители миллиардера, он требования властей выполнил.

Неявка на первое заседание SEC десятого сентября должна была повлечь для Маска штрафные санкции, но окружной судья в Сан-Франциско недавно назначила ему лишь $2923, которые покроют расходы на поездку представителей SEC к месту несостоявшейся встречи с Маском. Поскольку он всё же дал показания в октябре, судья посчитала прочие претензии SEC несостоятельными. Она также пояснила, что столь снисходительное решение не будет способствовать поощрению неподчинения прочих граждан США требованиям судебных органов, поскольку эксцентричное поведение Маска скорее является исключением, чем общественной нормой.