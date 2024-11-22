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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI заинтересована в разработке собственного браузера
Или интеграции с партнёрами, способными противостоять Google.

Как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в The Information, стартап OpenAI изучает возможность выпуска собственного интернет-браузера, который мог бы быть интегрирован с фирменным чат-ботом ChatGPT. Попутно рассматривается возможность стратегического сотрудничества с рядом разработчиков интернет-браузеров и поисковых систем.

Источник изображения: OpenAI

Если учесть, что власти США полны решимости ограничить степень влияния Google на рынке поисковых систем и браузеров, инициатива OpenAI по «изобретению велосипеда» кажется не такой уж абсурдной. Одновременно компания пытается наладить сотрудничество с Samsung Electronics в сфере интеграции своих функций искусственного интеллекта на смартфонах этой южнокорейской марки. Словом, OpenAI пытается продвигать свои технологии искусственного интеллекта даже в тех сегментах рынка, где уже давно закрепились «старожилы».

#chatgpt #openai #браузер #чат-бот
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