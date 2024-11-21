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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft начала активно продвигать Windows 11, умалчивая об альтернативах для пользователей Windows 10
Подумаешь, нужно «всего лишь» новые процессор с материнской платой и памятью купить.

Microsoft развернула полномасштабную кампанию по переводу пользователей Windows 10 на новую операционную систему. Компания использует полноэкранные уведомления, рекламирующие преимущества Windows 11, несмотря на то, что для многих это означает необходимость обновления оборудования.

Начиная с прошлых выходных, на экранах устройств с Windows 10 стали появляться сообщения, призывающие «делать больше с новым ПК на Windows 11» и «перейти на новый уровень с Copilot Plus» для «максимального использования возможностей Windows 11». Microsoft также разместила ссылку на сайт с новыми устройствами на Windows 11. Цель кампании — убедить пользователей приобрести новое оборудование для перехода на Windows 11.

Подобные уведомления уже использовались Microsoft ранее в этом году, чтобы предупредить пользователей об окончании поддержки Windows 10, запланированном на 14 октября 2025 года. Однако нынешняя кампания подвергается критике за то, что не информирует пользователей об альтернативных вариантах.

В частности, Microsoft умалчивает о беспрецедентном предложении расширенных обновлений безопасности (ESU) для частных пользователей. Впервые у них появится возможность приобрести дополнительный год обновлений безопасности за $30.

Корпоративные клиенты смогут продлить поддержку до трёх лет. Умалчивание об этом выглядит странно на фоне того, что переход на Windows 11 часто связан с проблемами совместимости оборудования. Windows 11 поддерживает только процессоры, выпущенные с 2018 года и позднее, что делает миллионы устройств непригодными для официального обновления. Возможно, именно поэтому Microsoft делает акцент на покупке нового оборудования, а не на обновлении операционной системы.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #операционные системы
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PanzerK
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PanzerK
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Сотрудники магазина "на три буквы" к нему даже не прикасались, что в принципе не удивительно ибо это не их работа. Они оформили бумажки и отправили его в ближайший сервисный центр "на три буквы".
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Мефодий
18:28
Ты наверно страшно крутой чел. Наверно, меня уже вычислил?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Vito Vago
18:28
Выложен на многих трекерах. Есть и от GOG. Понравится, куплю. Будут Патчи... Эта игра из тех, которую можно пройти не один раз.
Зеленский утверждает, что днепропетровский Южмаш был атакован МБР "Рубеж"
PanzerK
18:27
Спасибо кэп...
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Бахтиер Кудратуллаев
18:26
да. было дело. но для меня это показалось скучно. и перестал компы вражин хакать
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Валерий Агапов
18:25
А почему надо оправдываться? был период когда если бы была свобода выезда, то все крестьяне поехали бы в города, но там бы кончилась жратва, а заграница нам продавала только за пшеницу и золото. Не бы...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Мефодий
18:24
Так ты ещё и хакер?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Бахтиер Кудратуллаев
18:20
да когда я года 2 назад хакерством занимался. спуфнул у типа с узбекистана логин и пароль от вк. и чё то так и сижу с него где рега нужна.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
RXO
18:19
7900xtx тащит на уровне. Я доволен
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
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