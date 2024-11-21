Подумаешь, нужно «всего лишь» новые процессор с материнской платой и памятью купить.

Microsoft развернула полномасштабную кампанию по переводу пользователей Windows 10 на новую операционную систему. Компания использует полноэкранные уведомления, рекламирующие преимущества Windows 11, несмотря на то, что для многих это означает необходимость обновления оборудования.

Начиная с прошлых выходных, на экранах устройств с Windows 10 стали появляться сообщения, призывающие «делать больше с новым ПК на Windows 11» и «перейти на новый уровень с Copilot Plus» для «максимального использования возможностей Windows 11». Microsoft также разместила ссылку на сайт с новыми устройствами на Windows 11. Цель кампании — убедить пользователей приобрести новое оборудование для перехода на Windows 11.

Подобные уведомления уже использовались Microsoft ранее в этом году, чтобы предупредить пользователей об окончании поддержки Windows 10, запланированном на 14 октября 2025 года. Однако нынешняя кампания подвергается критике за то, что не информирует пользователей об альтернативных вариантах.

В частности, Microsoft умалчивает о беспрецедентном предложении расширенных обновлений безопасности (ESU) для частных пользователей. Впервые у них появится возможность приобрести дополнительный год обновлений безопасности за $30.

Корпоративные клиенты смогут продлить поддержку до трёх лет. Умалчивание об этом выглядит странно на фоне того, что переход на Windows 11 часто связан с проблемами совместимости оборудования. Windows 11 поддерживает только процессоры, выпущенные с 2018 года и позднее, что делает миллионы устройств непригодными для официального обновления. Возможно, именно поэтому Microsoft делает акцент на покупке нового оборудования, а не на обновлении операционной системы.