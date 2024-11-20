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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Утилита CapFrameX получила поддержку Ryzen 9000 и Core Ultra 200
Чуток задержались разработчики. Бывает.

Утилита CapFrameX, предназначенная для захвата и анализа частоты кадров, получила обновление до версии 1.7.4. Новая версия добавляет поддержку процессоров AMD Ryzen 9000 серии (Zen 5), включая Ryzen 7 9800X3D, а также Intel Core Ultra 200 серии (Arrow Lake).

Помимо поддержки новых процессоров, CapFrameX 1.7.4 включает новую метрику «CPU Busy», отображающую время, затраченное процессором на обработку кадра перед его выводом. Также добавлена функция TBP Sim для видеокарт AMD RDNA2, улучшена обработка метрик PMD и исправлены ошибки, связанные с AMD ADLX API.

Для оценки производительности своих систем энтузиасты, геймеры и обозреватели используют различные методы — от встроенных игровых бенчмарков до сторонних утилит. CapFrameX, бесплатное приложение, основанное на Intel PresentMon версии 2.2, предлагает комплексный подход к захвату и анализу данных, а также дополнительные функции, такие как интеграция с RivaTuner OSD, мониторинг энергопотребления через PMD и синхронизация с облаком.

Загрузить CapFrameX 1.7.4 можно с официального сайта в виде установщика или портативной версии.

#программное обеспечение #capframex
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