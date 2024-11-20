Также добавлена поддержка NVIDIA Optical Flow.

Обновление Proton Experimental, расширяющее возможности версии Proton 9.0-3, выпущенной ещё 19 сентября, принесло ряд важных улучшений для игр на Linux. Среди наиболее значимых изменений — интеграция NVIDIA DLSS 3.0 и исправление множества ошибок в различных играх.

Благодаря DLSS 3.0 пользователи Linux теперь могут задействовать аппаратные возможности видеокарт NVIDIA RTX для повышения производительности без ущерба для качества графики. Также добавлена поддержка NVIDIA Optical Flow — технологии на базе искусственного интеллекта для более плавного игрового процесса.

Список исправленных ошибок включает в себя проблемы с производительностью, вылеты, поддержку контроллеров, поддержку модов, воспроизведение видео и многое другое в таких играх, как Final Fantasy XVI, Yakuza 6, Hunt: Showdown, Greedfall и других. Отдельно стоит отметить добавление поддержки модов для Doom Eternal и улучшенное управление приоритетами потоков для повышения общей производительности.

Апдейт также включает в себя интеграцию DXVK и VKD3D-Proton. DXVK — это слой на базе Vulkan, преобразующий вызовы DX 9, 10 и 11 в Vulkan, что позволяет запускать старые игры Windows на Linux. VKD3D-Proton отвечает за преобразование DX12 для Proton и ориентирован на высокопроизводительные системы. Он включает поддержку NVIDIA Reflex для снижения задержки ввода и OpenVR для лучшей поддержки VR-игр на Linux.

Постоянные улучшения Proton значительно сокращают разрыв между Windows и Linux, делая игровой опыт на последней практически идентичным. Это особенно важно для пользователей Steam Deck, работающего на базе SteamOS, а также для других Linux-систем.