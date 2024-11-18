Они даже на кнопочки нажимать умеют.

«Лаборатория Касперского» внедряет роботизированные стенды для тестирования устройств на базе KasperskyOS. Два прототипа, оснащённые манипуляторами, имитирующими палец человека, уже проходят опытную эксплуатацию. Роботы значительно ускоряют процесс тестирования, обеспечивая высокую скорость, стабильность и повторяемость действий.

В основе роботов лежит open-source проект Tapster 3, доработанный специалистами «Лаборатории Касперского». Механическая часть робота была практически полностью пересобрана, а программное обеспечение существенно изменено для работы с KasperskyOS. В будущем планируется добавить функцию распознавания образов.

Роботизированные стенды уже автоматизировали более 20 тестовых сценариев, включая проверку энергопотребления, термоконтроля и реакции устройств на звонки и SMS с помощью эмулятора базовой станции. Эти тесты позволяют быстро выявлять широкий спектр проблем.

В ближайшее время планируется внедрить автоматическую калибровку и компьютерное зрение, что позволит автоматизировать более половины ручного тестирования. Также разрабатывается робот для тестирования акселерометра и гироскопа.

Помимо роботов, лаборатория оснащена передовым оборудованием: эмуляторами базовых станций, осциллографами, тепловизорами, термокамерами и стендами для тестирования различных датчиков и беспроводных интерфейсов.

KasperskyOS — ключевой элемент концепции кибериммунитета, предполагающей создание изначально безопасных систем, не требующих дополнительных средств защиты, таких как антивирусы. Устройства на базе KasperskyOS уже используются в промышленности и других отраслях по всему миру.