Источникам The Wall Street Journal стало известно, что очередная сделка по обратному выкупу акций ByteDance оценивает капитализацию компании, создавшей социальную сеть TikTok, в $300 млрд. Это рекордная сумма для китайских компаний технологического сектора. В октябре прошлого года она достигала $225 млрд, а к декабрю поднялась до $268 млрд.
В январе следующего года ByteDance должна будет либо продать свой американский бизнес новым собственникам из США, либо работа TikTok в этой стране будет запрещена. Впрочем, с возвращением к власти Дональда Трампа (Donald Trump) исход этого дела может измениться. Если сперва он поддерживал идею запрета на работу социальной сети в США, то недавно заявил, что считает её не совсем удачной. В какой мере условия работы TikTok в США изменятся в лучшую сторону, станет понятно не ранее января, когда избранный новым президентом США Трамп официально вступит в должность.