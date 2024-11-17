Ни одна китайская компания технологического сектора не может похвастать такой стоимостью.

Источникам The Wall Street Journal стало известно, что очередная сделка по обратному выкупу акций ByteDance оценивает капитализацию компании, создавшей социальную сеть TikTok, в $300 млрд. Это рекордная сумма для китайских компаний технологического сектора. В октябре прошлого года она достигала $225 млрд, а к декабрю поднялась до $268 млрд.

Источник изображения: ByteDance

В январе следующего года ByteDance должна будет либо продать свой американский бизнес новым собственникам из США, либо работа TikTok в этой стране будет запрещена. Впрочем, с возвращением к власти Дональда Трампа (Donald Trump) исход этого дела может измениться. Если сперва он поддерживал идею запрета на работу социальной сети в США, то недавно заявил, что считает её не совсем удачной. В какой мере условия работы TikTok в США изменятся в лучшую сторону, станет понятно не ранее января, когда избранный новым президентом США Трамп официально вступит в должность.