Они нарушили антимонопольное законодательство, по мнению миллиардера.

Бывшие партнёры по бизнесу нередко становятся злейшими врагами, поэтому в расширении иска Илона Маска (Elon Musk) против руководства OpenAI и Microsoft, о котором рассказывает Reuters, нет ничего удивительного. Принявший участие в создании стартапа OpenAI в 2015 году Илон Маск после покинул его, и недавно основал собственный ИИ-стартап xAI, после чего обратился в суд с иском к руководству OpenAI и Microsoft.

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Если в изначальной формулировке от августа этого года иск обвинял руководство OpenAI в отказе от гуманистических принципов, лежавших в основе миссии стартапа, ради получения прибыли, то в обновлённом варианте иска Маск требует отозвать лицензию OpenAI и лишить стартап доходов, полученных с момента основания. Основатель xAI также упрекает OpenAI и Microsoft в заключении соглашения, которое ограничило доступ конкурентов к разработкам и инфраструктуре друг друга. Как считает Маск, это соглашение между компаниями по сути эквивалентно их слиянию без соответствующего одобрения регулирующих органов. OpenAI продолжает считать, что Маск использует судебные иски для получения собственных конкурентных преимуществ в интересах его стартапа xAI.