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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple выпустила новую версию своего видеоредактора Final Cut Pro впервые за 13 лет
Новым пользователям предлагают заплатить аж $299,99 за эту программу.

Apple выпустила Final Cut Pro 11, долгожданное обновление популярного видеоредактора. Предыдущая версия, Final Cut Pro 10, вышла ещё в 2011 году, и пользователи давно ждали апгрейда. Первые намёки на новую версию появились в октябре, во время презентации Mac с процессором M4. Final Cut Pro 11 максимально использует возможности чипов серии M, поднимая производительность монтажа на новый уровень.

Одна из ключевых новинок — «Магнитная маска» (Magnetic Mask). Благодаря искусственному интеллекту она позволяет выделять людей и объекты без сложного ручного редактирования. Этот инструмент в сочетании с цветокоррекцией и другими эффектами даёт возможность создавать кинематографичные видеоролики без дополнительных настроек. Ещё одна полезная функция — «Транскрипция в титры» (Transcribe to Captions), автоматически генерирующая субтитры на основе анализа аудиодорожки.

Final Cut Pro 11 также поддерживает монтаж пространственного видео, открывая новые возможности для создателей иммерсивного контента. Пользователи могут добавлять эффекты и выполнять цветокоррекцию пространственных видео так же, как и обычных. Предусмотрены различные режимы просмотра, позволяющие оценить контент с разных ракурсов, создавая настоящий 3D-эффект.

Обновление получил и Final Cut Pro для iPad (версия 2.1). Улучшены инструменты цветокоррекции, добавлена поддержка тактильной отдачи для Magic Keyboard и Apple Pencil, расширены возможности рисования в Live Drawing. Также обновлена Final Cut Camera (версия 1.1), которая теперь позволяет захватывать видео в формате HEVC с логарифмическим кодированием (Log encoding), сохраняя больше деталей и обеспечивая более высокое качество.

Новые версии Final Cut Pro для Mac, iPad и Final Cut Camera доступны в App Store. Final Cut Pro 11 для Mac стоит 299,99 долларов, Final Cut Pro для iPad — 4,99 доллара в месяц. Пользователи предыдущих версий могут обновиться бесплатно.

#apple #программное обеспечение #final cut pro 11
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