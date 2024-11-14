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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft впервые выпустила Windows 11 для ARM в виде ISO-файла
Долго же пришлось ждать.

Microsoft наконец-то выпустила ISO-образ Windows 11 для устройств на базе ARM-процессоров. Это важный этап, поскольку ранее система, адаптированная для указанной архитектуры, не была доступна для прямой загрузки в таком формате. Пользователям приходилось искать обходные пути, например, участвовать в программе предварительной оценки Windows Insider.

Несмотря на то, что Windows 11 на ARM официально работает на ноутбуках с чипами Qualcomm Snapdragon серии X уже несколько месяцев, скачать её дистрибутив так же просто, как версию для x86-систем, до сих пор было невозможно. В прошлом месяце компания пообещала скорый релиз, и это обещание выполнено. Размер файла для скачивания составляет около 5 Гбайт. Для установки требуется устройство на базе ARM, например, с процессором Snapdragon серии X.

Стоит отметить, что процессоры Snapdragon серии X поддерживаются этим дистрибутивом «из коробки», что позволяет без проблем выполнить загрузку. Однако для полноценной работы всё же потребуется установить дополнительные драйверы. Владельцам устройств с более старыми процессорами Snapdragon необходимо интегрировать драйверы от производителя в установочный файл. Информация об этом процессе будет опубликована позже.

В следующем году NVIDIA, по слухам, планирует выпустить собственный ARM-процессор для персональных компьютеров, объединяющий вычислительные ядра ARM с графической архитектурой NVIDIA. Вполне возможно, что для работы с этими устройствами также потребуется версия Windows 11 для ARM. Эта новость представляет особый интерес для специалистов в области компьютерной графики. Наверное.

#microsoft #windows 11 #arm #операционные системы
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