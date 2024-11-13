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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Европейские чиновники запретили Apple блокировать контент в зависимости от географической позиции пользователя
Оказывается, это является формой дискриминации человека.

Определение местоположения со стороны мобильного устройства может приносить как пользу, так и вред. Навигация, сервисы вызова такси и доставки товаров — все они опираются на использование информации о местоположении пользователя смартфона, но агентство Reuters сообщает, что европейские регуляторы нашли ту сферу использования данной информации для ограничения прав и свобод владельцев устройства.

Источник изображения: Apple

По крайней мере, европейские чиновники требуют от Apple прекратить блокировку контента в зависимости от географического положения пользователя на территории Евросоюза. Требование распространяется на работу сервисов App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books и Podcasts. Если Apple не подчинится требованиям Еврокомиссии, её может грозить крупный штраф. По мнению местных чиновников, ни одна компания в мире не может дискриминировать пользователя по признаку его географического положения, национальности или места проживания. Apple теперь в течение месяца должна предложить Еврокомиссии свой план по устранению указанных недостатков.

#apple #евросоюз #еврокомиссия #дискриминация
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