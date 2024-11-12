Посты по талонам — суровая реальность вьетнамских социальных сетей.

Власти Вьетнама ведут борьбу с распространением нежелательной информации в социальных сетях, поэтому выпущенный 9 ноября указ обяжет руководство социальных сетей с 25 декабря предоставлять по запросу правительственных органов информацию о пользователях, включающую имя, фамилию, дату рождения и номер мобильного телефона. Последний как раз будет использоваться для идентификации граждан в социальных сетях, работающих на территории Вьетнама, даже если их штаб-квартира находится за пределами страны. В случае отсутствия номера мобильного телефона у пользователя будут регистрироваться данные официальных документов, подтверждающих личность. Как поясняет Bloomberg, на приведение своей деятельности в соответствие с требованиями закона зарубежным социальным сетям будет отведено 90 дней.

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За распространение информации, порочащей официальные власти Вьетнама, в этой стране предусмотрена уголовная ответственность. Нежелательный контент должен быть удалён частными лицами в течение 24 часов с момента поступления запроса от властей. Если какая-то учётная запись уличается в повторной публикации подобной информации за период от семи до тридцати дней, то её надлежит временно заблокировать. Новые требования распространяются на социальные сети зарубежного происхождения со средней посещаемостью не менее 100 000 человек в месяц.

Пользователям без официальной регистрации будет доступен просмотр информации, но они не смогут публиковать комментарии, делиться ссылками и размещать собственную информацию на страницах социальных сетей во Вьетнаме. Пользователями социальных сетей в стране являются 73,3% населения или около 72,7 млн человек. С 2022 года зарубежным социальным сетям приходится хранить персональные данные своих вьетнамских пользователей на территории страны.