Но всё внимание сейчас приковано к Ryzen 7 9800X3D, как вы понимаете.

После непродолжительного существования версии 2.11.2, ориентированной на Arrow Lake и вскоре удаленной с серверов, разработчики CPU-Z выпустили обновление 2.12. Новая версия не только исправляет ошибки в определении параметров памяти DDR5, включая поддержку модулей CUDIMM, но и добавляет поддержку ряда новых процессоров AMD и Intel.

Главным нововведением стала поддержка AMD Ryzen 7 9800X3D, выпущенного на базе архитектуры Zen 4 с технологией 3D V-Cache. CPU-Z теперь корректно отображает все характеристики процессора, включая объем кэш-памяти третьего уровня.

Кроме того, добавлена поддержка еще не анонсированных мобильных процессоров Intel Core Ultra серий 200HX и 200H (архитектура Arrow Lake), выход которых ожидается в первом квартале 2025 года. Список поддерживаемых моделей в CPU-Z подтверждает, что флагманскими моделями в линейках Arrow Lake-HX и Arrow Lake-H станут Core Ultra 9 285HX и 285H соответственно. Также в списке фигурирует Core Ultra 7 275HX — пока единственная модель серии HX, не имеющая аналога в линейке H.

Итак, в CPU-Z 2.12 добавлена поддержка следующих процессоров:

AMD Ryzen 7 9800X3D (Granite Ridge);

Intel Core Ultra 9 285HX, Ultra 7 275HX/265HX/255HX, Ultra 5 245HX/235HX (Arrow Lake-HX);

Intel Core Ultra 9 285H, Ultra 7 265H/255H, Ultra 5 235H/225H (Arrow Lake-H);

Intel Core 7 160HL, 150HL, 160UL, 150UL, 150U (Raptor Lake);

Intel Core 5 130HL, 120HL, 130UL, 120U (Raptor Lake);

Intel Core 3 100HL, 100UL, 100U (Raptor Lake).

Также в новой версии программы была реализована поддержка памяти CUDIMM DDR5.4.