Реорганизация, повышение эффективности. Ну, вы понимаете.

Некоммерческое подразделение Mozilla Foundation, отвечающее за политику разработчика браузера Firefox, сокращает 30% своего штата. Это уже второе сокращение в Mozilla за этот год: ранее были уволены десятки сотрудников, занимавшихся разработкой самого Firefox.

В заявлении для TechCrunch представитель Mozilla Foundation Брэндон Боррман подтвердил информацию о сокращениях. Он объяснил это необходимостью реорганизации для повышения эффективности и гибкости в условиях быстро меняющейся технологической среды. Согласно налоговой отчётности за 2022 год, в Mozilla Foundation работало 60 человек. Источник TechCrunch, знакомый с ситуацией, сообщил, что к моменту сокращений штат вырос до примерно 120 сотрудников. Mozilla не стала опровергать эту цифру.

Исполнительный директор Mozilla Foundation Набиха Саид в письме сотрудникам сообщила, что два крупных подразделения — адвокационное (он же отдел защиты общественных интересов) и посвящённое международным инициативам — были упразднены. Брэндон Боррман позже уточнил, что адвокационная деятельность остаётся одним из основных принципов работы Mozilla Foundation и будет интегрирована в другие отделы организации. Однако он не раскрыл подробности этой интеграции.

По словам Саид, реорганизация, включающая пересмотр коммуникационной стратегии, направлена на формирование единого и сильного медийного образа Mozilla Foundation. В обращении к сотрудникам Саид рассказала о важности миссии Mozilla в условиях постоянных изменений в технологической сфере, где идея приоритета людей над прибылью становится «всё более радикальной». Она добавила, что работа в такой турбулентной среде требует максимальной концентрации усилий и порой необходимости отказываться от проектов, которые уже не соответствуют новым целям организации.

Саид возглавила Mozilla Foundation в феврале, до этого она занимала пост исполнительного директора новостного сайта The Markup, специализирующегося на data-журналистике и расследованиях.