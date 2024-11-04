Именно тогда завершается основная поддержка ОС.

Microsoft объявила о платной программе продления обновлений безопасности для Windows 10 после окончания срока поддержки 14 октября 2025 года. Пользователи смогут приобрести один год расширенных обновлений безопасности (ESU) за 30 долларов.

Для бизнеса стоимость одного года ESU составит 61 доллар, с возможностью продления на второй год за 122 доллара и на третий — за 244 доллара. В отличие от корпоративных клиентов, частные пользователи смогут приобрести только один год обновлений. Программа ESU будет доступна ближе к окончанию срока поддержки в 2025 году.

Расширенные обновления включают критические и важные исправления безопасности. Однако новые функции, исправления ошибок и техническая поддержка от Microsoft предоставляться не будут, пояснил Юсуф Мехди, исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Microsoft.

Microsoft рекомендует пользователям перейти на Windows 11, вместо того чтобы платить за продление поддержки Windows 10. Однако миллионы ПК не могут быть обновлены до Windows 11 из-за более строгих требований к аппаратному обеспечению, включая наличие чипов безопасности TPM и современных процессоров.

Несмотря на отставание в распространении от Windows 10, Windows 11 постепенно набирает популярность. В августе она даже кратковременно стала самой популярной ОС для игр в Steam. Тем не менее, ожидается, что Windows 10 сохранит значительную долю пользователей и после 2025 года.

Ранее Microsoft заявляла об окончании выпуска крупных обновлений для Windows 10 в 2023 году, но затем неожиданно возобновила бета-тестирование новых функций в июне. Этот шаг может способствовать дальнейшему активному использованию Windows 10.