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Новости Software Игнатий Колыско
Mozilla отпраздновала 20-летие браузера Firefox выпуском особого обновления
Поддержка 4K-видео для стриминговых сервисов и полная блокировка сторонних cookies в комплекте.

9 ноября 2004 года состоялся запуск Firefox — духовного наследника Netscape Navigator. К своему 20-летию браузер получил обновление до версии 132, включающее ряд важных изменений. Mozilla также обновила долгосрочные версии Firefox ESR 128.4.0 (10 исправлений уязвимостей) и Firefox ESR 115.17.0 (3 исправления). Поддержка Firefox ESR 115 будет продолжена до марта 2025 года.

Firefox 132 получил поддержку воспроизведения 4K-видео из основных стриминговых сервисов благодаря Microsoft PlayReady. Пока функция доступна только на некоторых сайтах и работает в тестовом режиме, но постепенно охват расширится. Поддержка PlayReady также позволит снизить нагрузку на аккумулятор и улучшить производительность при просмотре видео.

В обновлении улучшена защита данных. В «строгом режиме» («Настройки» > «Приватность и защита» > «Улучшенная защита от отслеживания действий») Firefox 132 блокирует все сторонние cookie. Максимальный срок хранения cookie ограничен 400 днями. Функция «Копировать ссылку без отслеживания» теперь фильтрует больше параметров отслеживания.

Пользователи могут синхронизировать закладки, открытые вкладки и пароли между устройствами. Новая боковая панель для синхронизированных вкладок (активируется через about:config, флаг sidebar.revamp) позволяет закрывать вкладки на других устройствах через контекстное меню.

В Firefox 132 устранено 11 уязвимостей, две из которых классифицируются как критические. CVE-2024-10459 — уязвимость типа «use-after-free» в компоненте вёрстки, возникающая при включенной специальных возможностях. Она позволяет атакующему вызвать сбой и потенциально выполнить вредоносный код. CVE-2024-10458 позволяет переносить авторизацию с защищенного сайта на незащищённый. Остальные уязвимости имеют средний уровень риска.

Обновление затронуло и Tor Browser: версия 14.0.1 основана на Firefox ESR 128.4.0 и включает улучшения безопасности из Firefox 132. Для Windows 7/8.1 и macOS 10.13/10.14 доступно обновление Tor Browser 13.5 до версии 13.5.9. Вышла также версия Thunderbird 128.4.0esr с 10 исправлениями уязвимостей и несколькими исправлениями ошибок. Thunderbird 115.16.2 — последняя версия для старых ОС. Thunderbird 132 доступен только для тестирования. Следующий релиз Firefox 133 запланирован на 26 ноября 2024 года.

#браузеры #firefox #mozilla
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