Пока только на 1,44 процентных пункта, но это только начало, видимо.

В сентябре «Яндекс Браузер» вместе с приложениями «Яндекс с Алисой» и «Яндекс Старт» впервые обошли по доле рынка в России продукты Google, включая Chrome. Суммарная доля визитов на сайты через приложения «Яндекса» на всех типах устройств достигла 36,23%, что на 1,44 процентных пункта больше, чем у Google. На мобильных устройствах доля «Яндекс Браузера» составила 37,31%, в то время как у Chrome — 32,01%. В «Яндексе» связывают рост популярности своего браузера, в частности, с выходом его обновлений.

Стоит отметить, что в последнее время у Google возник ряд трудностей на российском рынке. В начале сентября пользователи столкнулись с невозможностью подтверждения новых аккаунтов Google с помощью российских номеров. В конце того же месяца Минцифры рекомендовало россиянам, использующим сервисы Google, создать резервные копии данных и перейти на альтернативные способы двухфакторной аутентификации или отечественные платформы.

Кроме того, 1 августа произошел сбой в работе Youtube, затронувший пользователей приложения на iOS и Android, а также браузерной версии видеохостинга. «Ростелеком» сообщил о технических проблемах в работе оборудования Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что могло повлиять на работу Youtube в России.