Такое Xbox надо было пару лет назад. А сейчас — даже не знаем.

AMD продолжает развивать свои открытые технологии, выпустив обновлённый Software Development Kit (SDK) для платформы FidelityFX. Напомним, что FidelityFX – это не только технология апскейлинга, но и целый набор инструментов для разработчиков игр, которые могут использовать эти технологии по своему усмотрению.

Новая версия SDK 1.1.2 доступна с сегодняшнего дня и включает в себя множество обновлений и исправлений для FSR. AMD заявляет, что в этом релиза она сфокусировалась на устранении проблем, обнаруженных в версии FSR 3.1.1.

В SDK также включены необходимые компоненты для GDK (Microsoft Game Development Kit) октября 2024 года, что позволит реализовать интерполяцию кадров не только на ПК, но и на Xbox.

Основные изменения в AMD FidelityFX SDK 1.1.2: