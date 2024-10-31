AMD продолжает развивать свои открытые технологии, выпустив обновлённый Software Development Kit (SDK) для платформы FidelityFX. Напомним, что FidelityFX – это не только технология апскейлинга, но и целый набор инструментов для разработчиков игр, которые могут использовать эти технологии по своему усмотрению.
Новая версия SDK 1.1.2 доступна с сегодняшнего дня и включает в себя множество обновлений и исправлений для FSR. AMD заявляет, что в этом релиза она сфокусировалась на устранении проблем, обнаруженных в версии FSR 3.1.1.
В SDK также включены необходимые компоненты для GDK (Microsoft Game Development Kit) октября 2024 года, что позволит реализовать интерполяцию кадров не только на ПК, но и на Xbox.
Основные изменения в AMD FidelityFX SDK 1.1.2:
- Исправлена ошибка преобразования формата глубины в Vulkan.
- Исправлены расширенные форматы глубины в glsl шейдерах (FSR 3).
- Файл лицензии SDK теперь находится в каталоге SDK.
- Цветное ограничение теперь использует эллипсоид вместо AABB для борьбы с «призрачными» следами (FSR 3).
- Обновления версий эффектов и не только.
- Улучшенная отчётность об ошибках в инструменте компиляции шейдеров.
- Добавлена поддержка текстуры искажения кадра (FSR 3).
- Исправлена утечка памяти в DX12 при создании PSO.
- Различные исправления, обновления и оптимизации во фреймворке Cauldron.