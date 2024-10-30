В очередной раз.

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей. Причиной стало неудаление мессенджером нескольких каналов, содержавших, по мнению Роскомнадзора, информацию, распространение которой в России запрещено. Ранее о причинах штрафа не сообщалось.

Как следует из решения суда, с которым ознакомился ТАСС, Роскомнадзор направлял в адрес Telegram Messenger Inc. уведомления о нарушении порядка распространения информации. Согласно законодательству, владелец ресурса обязан удалить такую информацию в течение суток с момента получения уведомления. Однако Telegram не выполнил это требование.

В числе каналов, которые требовалось удалить, были ресурсы с призывами к отделению Урала от России, с пропагандой ультраправых идей, а также каналы, призывающие к поддержке Вооруженных сил Украины.

Изначально информацию о каналах с призывами к нарушению территориальной целостности РФ выявили сотрудники прокуратуры и передали ее в Роскомнадзор.

Это не первый случай, когда Telegram штрафуют за аналогичное правонарушение. В августе мессенджер также был оштрафован на 4 млн рублей.

Напомним, что с февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров за неудаление информации, распространение которой в России запрещено, включая призывы к участию в несанкционированных акциях.