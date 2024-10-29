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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft решила обновить внешний вид мессенджера Teams, сделав его более конкурентоспособным
А то тут есть Telegram и WhatsApp. Внезапно.

Microsoft признала, что мессенджер Teams уступает конкурентам, и решила упростить интерфейс, избавившись от устаревших и ненужных функций. Это важный шаг на пути к превращению Teams в конкурентоспособное приложение для коммуникации. Следующим шагом должно стать улучшение существующих функций и повышение удобства их использования. В недавней публикации в блоге Microsoft анонсировала новый интерфейс чатов для всех платформ, на которых доступен Teams, включая настольные компьютеры, мобильные устройства, iOS и Android.

Новый интерфейс предоставляет специальные настройки для мобильных устройств, такие как выбор между отображением сообщений по разделам или по времени получения. Поскольку он адаптирован для разных размеров экрана, мобильным пользователям будет удобнее читать и отвечать на сообщения в пути.

Теперь чаты, команды и каналы объединены в одном разделе «Чат», что позволяет пользователям управлять всеми своими разговорами, не переключаясь между контекстами. Те, кто предпочитает предыдущий вариант, могут разделить чаты и каналы во время первого запуска Teams после обновления или сделать это позже в настройках.

Добавлены новые фильтры, такие как «Непрочитанные», «Чат», «Каналы», «Встречи» и «Без звука». Теперь можно быстро найти нужный тип разговора, например, «Каналы», выбрав соответствующий фильтр.

Также в новом интерфейсе появился раздел «Избранное», доступный по умолчанию. Там собраны все закреплённые чаты и каналы из предыдущей версии.

Кроме того, Teams использует новые пользовательские разделы, где можно группировать разговоры по теме, будь то чаты, каналы, встречи, боты Teams или ИИ-агенты. Можно создать до 50 разделов и добавить до 50 элементов в каждый раздел.

По информации Microsoft, новый интерфейс чатов и каналов будет доступен в публичной предварительной версии в ноябре для настольных компьютеров, мобильных устройств, iOS и Android.

#microsoft #программное обеспечение #мессенджеры #teams
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