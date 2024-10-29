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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Opera сохранит поддержку старых расширений Chrome, включая uBlock Origin
С блокировщиками рекламы у Google давняя история взаимоотношений.

В то время как Google переводит расширения Chrome на новую платформу Manifest V3, Opera Software подтвердила, что сохранит в своём браузере поддержку Manifest V2, обеспечивая тем самым более эффективную блокировку рекламы.

Недавно выпущенный Opera One R2, позиционируемый компанией как «лучший браузер Opera» на сегодняшний день, в первую очередь ориентирован на поддержку генеративных ИИ-алгоритмов. Ребрендинг Opera One, проведённый в 2023 году, представляет собой «новый» браузер Opera, изначально разработанный с учетом интеграции ИИ-сервисов.

Opera One R2 предлагает новые функции на базе ИИ, включая улучшенную командную строку для взаимодействия с ИИ-компонентом Aria, а также генерацию изображений и другие возможности. Opera также обновила дизайн браузера, добавив динамические темы, анимированные фоны и «звуки браузера». Хотя звуковые эффекты в браузерах существовали еще во времена Windows 98, интеграция ИИ обещает подарить пользователям более иммерсивный опыт.

Что касается блокировщиков рекламы, то Opera One R2 продолжит поддерживать дополнения Manifest V2, несмотря на то, что Google удалила эту технологию из Chromium. Opera также предлагает встроенную функцию блокировки рекламы с 2016 года, которая не требует дополнительных компонентов и, как сообщается, может ускорить загрузку веб-страниц до 90%.

За несколько дней до релиза Opera One R2 компания Opera заявила о своем намерении продолжать поддерживать расширения Manifest V2, независимо от изменений в других браузерах. Несмотря на то, что обновления движка Chromium обычно влияют на Opera, компания подтвердила свою способность принимать независимые решения и адаптировать общий код.

Это решение гарантирует, что пользователи Opera смогут продолжать использовать расширения, такие как uBlock Origin, без перебоев, избегая необходимости переходить на более ограниченные альтернативы, такие как uBlock Origin Lite. Кроме того, пользователи могут воспользоваться встроенной функцией блокировки рекламы Opera.

Другие браузеры, которые также продолжат поддерживать uBlock Origin, тоже будут. Доподлинно известно, что в этом списке есть Brave и Mozilla Firefox. Разработчики uBlock рекомендуют именно Firefox, считая его на данный момент лучшим решением для блокировки рекламы.

#google #chrome #браузеры #opera #opera software
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