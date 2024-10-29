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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Создатель Linux убеждён, что современные ИИ-системы «на 90 % состоят из маркетинга»
А вы как считаете?

Создатель Linux, Линус Торвальдс, известный своей прямолинейностью, на саммите Open Source Summit в Вене высказал мнение о текущем состоянии технологий искусственного интеллекта. Он считает, что современный ИИ – это на 90% маркетинг и лишь на 10% реальные достижения.

Несмотря на признание потенциала генеративного ИИ и его способности изменить мир, Торвальдс критически относится к раздутому ажиотажу вокруг этой технологии. По его словам, этот «цикл хайпа» подпитывает множество бессмысленных ИИ-инициатив и способствует неадекватно высокой рыночной оценке таких компаний, как Nvidia.

Торвальдс признаётся, что намеренно игнорирует всё, что связано с ИИ. Однако он предполагает, что ситуация кардинально изменится через пять лет. К тому времени, по его мнению, генеративные алгоритмы и машинное обучение станут гораздо более полезными и интересными, а мир наконец поймёт, как реально применять ИИ и какие задачи он может эффективно решать.

Скептицизм Торвальдса разделяют и другие видные деятели IT-индустрии. Например, глава Baidu недавно заявил, что 99% нынешних «ИИ-компаний» вскоре исчезнут.

На венской конференции Торвальдс также затронул тему развития open-source сообщества, отметив, что сейчас оно в большей степени зависит от крупных компаний, чем от отдельных разработчиков. Он вновь подтвердил свою позицию относительно компьютерной безопасности, особенно в контексте неисправных аппаратных компонентов. Кроме того, Торвальдс заявил о своём предпочтении языка программирования C перед Rust, несмотря на то, что Rust был специально разработан для предотвращения ошибок, связанных с памятью, и повышения безопасности ПО.

Хотя Торвальдс признает ChatGPT и аналогичные сервисы впечатляющими технологическими демонстрациями, которые уже используются во многих областях. Но в то же время он не скрывает своего раздражения по поводу «хайпа» вокруг ИИ. «Я действительно ненавижу этот цикл хайпа», — заявил он. И с этим трудно не согласиться.

#linux #chatgpt #операционные системы #искуственный интеллект #линус торвальдс
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