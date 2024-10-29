Именно этот источник дохода определяет 75% выручки OpenAI.

Частная компания OpenAI до сих пор находится в статусе стартапа, что дополнительно вынуждает её вуалировать расходы, которые закономерно превышают доходы. Агентство Bloomberg предоставило общественности редкий шанс узнать некоторые финансовые показатели деятельности OpenAI, пригласив для интервью финансового директора компании Сару Фрайар (Sarah Friar).

Источник изображения: Bloomberg, Lauren Justice

Она пояснила, что платные подписчики ChatGPT сейчас формируют примерно 75% годовой выручки компании, а из числа бесплатных от 5 до 6% со временем переходят на платную подписку. Для частных клиентов она сейчас стоит $20 в месяц, для корпоративных стоимость варьируется в зависимости от условий.

Еженедельная аудитория ChatGPT сейчас достигает 250 млн человек, в сентябре численность коммерческой аудитории этого чат-бота превысила 1 млн человек. Платить деньги за доступ к сервису предпочитают не только корпоративные клиенты и энтузиасты, но и представители академического сообщества, использующие возможности искусственного интеллекта в своих исследованиях.