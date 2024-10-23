Поскольку это затронуло интересы самого Марка Цукерберга.

По информации Bloomberg, компания Meta Platforms, чья деятельность в РФ признана экстремистской, приняла поправки к правилам публикации данных о географическом местоположении пользователей. Поскольку некоторые участники социальных сетей специализируются на отслеживании перемещений частных самолётов, принадлежащих знаменитостям, раскрытие подобной информации может нанести физический вред этим людям, причиняемый злоумышленниками. Из этих соображений руководство Meta Platforms решило запретить публиковать такую информацию на своих страницах.

Источник изображения: Robb Report

Компания ссылается на рекомендации своего совета по надзору, которые были сформулированы ещё в начале 2022 года, и включали также запрет на публикацию информации об адресе проживания пользователей. Как утверждается, публикующие эту информацию учётные записи нарушают политику Meta в сфере защиты информации.

В этой сфере больше всего прославился Джек Суини (Jack Sweeney), который в нескольких социальных сетях одновременно публиковал данные о местоположении частных самолётов знаменитых людей. У него даже возник конфликт на этой почве с Илоном Маском (Elon Musk), который увидел в деятельности Суини угрозу для своей безопасности. В данный момент Джек сохранил возможность публиковать на страницах X информацию о перемещениях личного самолёта Маска, но с задержкой в 24 часа. Энтузиаст также следит за перемещениями основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и певицы Тейлор Свифт (Taylor Swift), которая также выражала недовольство его деятельностью. Был среди «объектов слежки» и основатель Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Всего по словам Суини, у него уже закрыто около 38 учётных записей в различных социальных сетях, которые были связаны с публикацией подобной информации. Представители Meta перед блокировкой его учётных записей с ними не связывались, как уточнил Суини.