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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Adobe представила Project Turntable — инструмент для вращения 2D-графики в 3D
Именно вращения, ведь там есть свои тонкости.

На ежегодной конференции MAX компания Adobe продемонстрировала ряд экспериментальных инструментов на основе генеративного ИИ, включая Project Turntable, который позволяет поворачивать векторную графику в трёхмерном пространстве. Это экспериментальный инструмент, который позволяет пользователям плавно вращать 2D-векторную графику в трёхмерном пространстве, сохраняя при этом эстетику оригинала.

Обычно для поворота 2D-иллюстрации или графики на другой угол требуется полностью перерисовать изображение, что может быть весьма трудоёмким процессом даже для опытных художников. Новый инструмент Adobe решает эту проблему, используя передовые алгоритмы ИИ для изменения формы векторной графики при её вращении в трёхмерном пространстве и интеллектуального заполнения любых пробелов.

В одной из демонстраций была показана простая иллюстрация дракона, повёрнутого лицом к воину с другой точки зрения. По мере того, как изображение вращается, оно приобретает трёхмерное качество, создавая иллюзию физического объекта. Однако, когда оно останавливается в новой ориентации, результирующая графика остаётся плоской и двумерной.

Ещё более впечатляющей является способность Project Turntable генерировать новые элементы на основе существующих векторных данных. В той же сцене с драконом была повёрнута иллюстрация лошади, у которой были видны только две ноги. ИИ смог вычислить и отрисовать две другие ноги, которые ранее были скрыты.

Помимо этого, Adobe также представила Project Scenic — экспериментальный инструмент, разработанный для упрощения создания 2D-изображений. Обычно генераторы изображений не позволяют настраивать каждую деталь — большая часть сцены остаётся на усмотрение ИИ. Project Scenic меняет эту ситуацию, предоставляя пользователям полный контроль, позволяя им генерировать отдельные объекты в макете 3D-сцены. Затем они могут настроить положение камеры и поручить ИИ сгенерировать финальное 2D-изображение на основе созданной сцены.

Ещё одним интересным инструментом стал Project Remix A Lot, который может преобразовывать грубые физические эскизы в редактируемую векторную графику с помощью генеративного ИИ. Инструмент также может автоматически генерировать варианты макета, адаптированные для различных соотношений сторон и форматов социальных сетей, даже «нестандартных».

Важно отметить, что все эти проекты, которые Adobe называет «Sneaks», являются экспериментальными и предназначены для демонстрации передовых исследований компании. Нет никакой гарантии, что эти инструменты будут интегрированы в коммерческое программное обеспечение Adobe, хотя вероятность этого высока, учитывая их полезность.

#программное обеспечение #adobe #2d #3d графика #2d графика #adobe sneaks #project remix a lot #project scenic #project turntable
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