По примеру большинства руководителей, оставивших OpenAI.

По данным Reuters, занимавшая с мая 2022 года по сентябрь текущего пост технического директора OpenAI Мира Мурати (Mira Murati) ведёт активные переговоры с венчурными инвесторами по поводу финансирования своей собственной компании, которая будет сосредоточена на разработке больших языковых моделей унаследованного типа. Уже сейчас, как утверждают источники, стартап Мурати может претендовать на получение около $100 млн.

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Отставка Мурати в конце сентября стала неожиданностью для многих, но такова тенденция кадровых реформ, проводимых действующим генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman), поскольку за прошедший год он избавился почти от всех бывших соратников, которые на протяжении нескольких лет выводили стартап на лидирующие позиции в сегменте систем генеративного искусственного интеллекта. К слову, многие из бывших коллег Альтмана вскоре основали собственные стартапы, а потому Мира Мурати вряд ли станет исключением. Ажиотаж вокруг сопутствующих технологий настолько велик, что ей даже не придётся особо утруждать себя, выпрашивая деньги на создание новой компании.