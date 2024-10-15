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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Плагин для установки игр из EGS и GOG появится в магазине Steam, но его ещё должна одобрить Valve
Он позволит устанавливать игры на Steam из сторонних магазинов без перехода в режим рабочего стола.

Есть такой плагин Junk Store для Decky Loader, который позволяет владельцам Steam Deck устанавливать игры из Epic Games Store и GOG.com наряду с играми из библиотеки Steam. Он стал ценным инструментом для пользователей, которые получают бесплатные игры на этих платформах (EGS, в первую очередь, разумеется) или предпочитают покупать игры в альтернативных магазинах. Теперь команда разработчиков плагина, состоящая из двух человек, объявила, что Junk Store будет официально выпущен в Steam.

Новая версия Junk Store — это «полностью переработанный продукт», использующий другие технологии, которые позволяют ему работать независимо от Decky. В результате плагин станет платным, так как на его разработку было потрачено значительное количество времени и усилий.

Разработчики пока не определились с ценой, поскольку сначала хотят оценить интерес пользователей. Однако нет повода для беспокойства — существующий плагин продолжит получать обновления и, возможно, даже расширит поддержку дополнительных магазинов в будущем.

На данный момент страница плагина в Steam указывает, что он находится в стадии предварительного релиза, и его можно добавить в список желаемого, для его выхода на платформе требуется полное одобрение Valve. Тем не менее, разработчики настроены оптимистично, и этот шаг уже свидетельствует о растущей открытости Valve к стороннему программному обеспечению на своей портативной игровой консоли, по крайней мере на данный момент.

Если Steam-версия Junk Store будет одобрена, она обеспечит плавную интеграцию с игровым режимом Steam Deck и базовыми системами Steam. Это означает, что пользователи смогут загружать и запускать игры, не входящие в библиотеку Steam, без необходимости переключения в режим рабочего стола. Плагин также будет использовать интерфейс Steam для управления играми, причем, по словам разработчиков, сам Steam будет выполнять большую часть процесса.

Новая версия также интегрируется непосредственно с инструментарием Steam для управления Proton, что позволит пользователям настраивать такие параметры как ограничение FPS через меню быстрого доступа Steam. Кроме того, плагин поддерживает достижения Epic Games, включая оверлей EOS.

Разработчики также упомянули о нераскрытой «большой» функции, которая находится в разработке для Junk Store, и которую они описывают как «самую захватывающую с точки зрения пользователя». Однако более подробная информация пока не разглашается.

Совместимость с другими крупными магазинами ПК-игр давно является проблемным местом для пользователей Steam Deck. Хотя консоль достаточно открыта, чтобы позволить установку любого магазина или лаунчера, наличие интегрированного, официально поддерживаемого решения может кардинально изменить ситуацию, расширив ее универсальность.

#steam #valve #steam deck #программное обеспечение #decky loader #junk store
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