Система рекомендаций стала быстрее и точнее — по крайней мере, так заявлено.

«VK Музыка» представил самое масштабное обновление в своей истории. Сервис получил новый дизайн, единый для приложения «VK Музыка» и музыкального раздела ВКонтакте, а также обновлённую систему рекомендаций.

Главные экраны приложения «VK Музыка» и музыкального раздела ВКонтакте теперь оформлены в едином визуальном стиле. Единый интерфейс обеспечивает интуитивно понятную навигацию, помогая пользователям быстрее находить нужные функции, треки и плейлисты.

На главном экране сервиса представлены два наиболее популярных раздела: «VK Микс» с рекомендациями и «Мои треки» — коллекция треков пользователя. Переключение между разделами осуществляется с помощью свайпа. Раздел «VK Микс» получил новые настройки, а плеер был обновлён.

Система рекомендаций стала быстрее и точнее. Разработчики утверждают, что алгоритмы адаптируются к вкусам пользователя, анализируя прослушанные треки и реакцию на них. В результате пользователи стали на 40% чаще добавлять треки из «VK Микс» в свои плейлисты.

Обновление также позволяет настраивать поток рекомендаций по настроению («активно», «грустно», «спокойно», «радостно» и «любовь»), узнаваемости и языку исполнения песни. В обновлённом интерфейсе появился необычный элемент — эффект гироскопа на главном экране. Эта уникальная функция создаёт анимацию, которая реагирует на поворот экрана телефона. Интерфейс повторяет движения пользователя, обеспечивая новые ощущения от взаимодействия с сервисом.

Ранее «VK Музыка» запустила функцию сниппетов — коротких фрагментов треков длиной 35 секунд — для быстрого поиска музыки. Прослушав сниппет, пользователь может сразу понять, нравится ли ему трек и стоит ли добавлять его в плейлист.

«VK Музыка» также расширил возможности подписки на сервис. Пользователи могут выбрать подходящий тип подписки, включая подписку на двоих и выгодную студенческую подписку для учащихся колледжей и вузов. В октябре появится подписка, которой смогут пользоваться до четырёх человек.