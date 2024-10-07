Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Свежий пакет инструментов AMD Radeon Developer Tool Suite впервые предоставит игровым разработчикам доступ к настройке драйверов
А нужно ли?

Компания AMD представила. обновлённую версию Radeon Developer Tool Suite — пакета инструментов для разработчиков, который был впервые выпущен в 2020 году. Инструментарий предназначен для эффективной работы с микроархитектурой RDNA, лежащей в основе современных видеокарт AMD. Благодаря постоянному развитию этого набора инструментов, разработчики добились значительных успехов в интеграции и оптимизации графических технологий AMD.

Нововведением, заслуживающим особого внимания, стала функция Driver Experiments. Она предоставляет разработчикам доступ к настройкам драйверов, которые ранее были доступны только инженерам AMD. Это открывает широкие возможности для тестирования и анализа, позволяя включать и отключать различные оптимизации и конфигурации драйверов, имитируя разнообразные сценарии использования. Например, можно отключить поддержку трассировки лучей или оптимизации компилятора шейдеров.

Driver Experiments можно использовать как отдельный инструмент, так и в сочетании с другими инструментами из пакета Radeon Developer Tool Suite, такими как Radeon GPU Detective, Radeon GPU Profiler, Radeon Memory Visualizer и Radeon Raytracing Analyzer. Для работы с Driver Experiments необходима последняя версия Radeon Developer Panel (v3.2), видеокарта AMD серии 5000, 6000 или 7000 (на базе микроархитектуры RDNA) и драйвер AMD Adrenalin версии 24.9.1 или новее. Инструмент поддерживается операционными системами Windows 10 и Windows 11.

Активация Driver Experiments производится через Radeon Developer Panel, где эта функция расположена рядом с другими функциями, такими как профилирование и анализ сбоев. Эксперименты остаются активными до тех пор, пока запущен Radeon Developer Panel. После его закрытия система возвращается к настройкам по умолчанию.

Помимо новых технических возможностей, разработчики AMD добавили в инструментарий и приятные мелочи, например, поддержку тёмного режима интерфейса. Пользователи могут выбрать светлую или тёмную тему оформления или настроить автоматическое переключение темы в соответствии с настройками операционной системы.

#amd #программное обеспечение #radeon developer tool
+
Написать комментарий (0)
«Лаборатория Касперского» объявила об открытии осеннего набора на программу оплачиваемой стажировки SafeBoard
AMD Ryzen 9 9950X установил новый мировой рекорд, разогнавшись до 7,54 ГГц
Rutube исчез из Google Play из-за «путаницы в американских санкциях»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
8
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
2
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
184
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
12
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
19
Топ-10 самых надежных моторов в мире
1
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
5
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
1

Сейчас обсуждают

vpoluektov
13:36
Главный плюс консолей перед PC (не отменяющий, впрочем, минусов) - то, что на них есть эксклюзивы, а что не эксклюзивы - то появляется на пару лет раньше, чем на PC. Так что при желании играть в интер...
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
Eppius
13:35
Итальяшки всегда славились своим "какчеством" Кому только в голову пришло с ними связываться на такой ответственный агрегат как самолет.
Итальянские компании обвиняются в поставках некачественных компонентов для Boeing 787 Dreamliner
ЮРА ОНИЩЕНКО
13:33
У тебя на твой мозг санкции наложены
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
Megard
13:33
Надеюсь ее будет стоит не Росатом в кредит как это он любит делать.
Более 70% граждан поддержали строительство АЭС в Казахстане
Eppius
13:33
Задрали уже тут ромашка играть будет-небудет. Выйдут карты и в реальных тестах мы все узнаем.
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
Eppius
13:30
Читателям этого сайта глубоко нас-но на бронированные офтомобили марки хуйчи вместе со всеми остальными.
Российский производитель автомобилей скрытого бронирования «БЛАЗАР» доработал Hongqi H9
Дмитрий
13:30
а 6800 6900 че плохие? 7900гре 7800хт
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Булат Хамидуллин
13:26
Зарево тут только пуканов хохлоботов, точнее одного с кучей твинков
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
Giant_calmar
13:26
У меня нет столько порнухи, отбой
В ближайшие пять лет объем потребительских SSD может достичь 32 Тб
Fetaminaza
13:21
пятый пост за три дня откуда такие тупицы набежали?
Редкий прототип Apple Macintosh 1983 года будет выставлен на аукцион Bonhams 23 октября 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем