А нужно ли?

Компания AMD представила. обновлённую версию Radeon Developer Tool Suite — пакета инструментов для разработчиков, который был впервые выпущен в 2020 году. Инструментарий предназначен для эффективной работы с микроархитектурой RDNA, лежащей в основе современных видеокарт AMD. Благодаря постоянному развитию этого набора инструментов, разработчики добились значительных успехов в интеграции и оптимизации графических технологий AMD.

Нововведением, заслуживающим особого внимания, стала функция Driver Experiments. Она предоставляет разработчикам доступ к настройкам драйверов, которые ранее были доступны только инженерам AMD. Это открывает широкие возможности для тестирования и анализа, позволяя включать и отключать различные оптимизации и конфигурации драйверов, имитируя разнообразные сценарии использования. Например, можно отключить поддержку трассировки лучей или оптимизации компилятора шейдеров.

Driver Experiments можно использовать как отдельный инструмент, так и в сочетании с другими инструментами из пакета Radeon Developer Tool Suite, такими как Radeon GPU Detective, Radeon GPU Profiler, Radeon Memory Visualizer и Radeon Raytracing Analyzer. Для работы с Driver Experiments необходима последняя версия Radeon Developer Panel (v3.2), видеокарта AMD серии 5000, 6000 или 7000 (на базе микроархитектуры RDNA) и драйвер AMD Adrenalin версии 24.9.1 или новее. Инструмент поддерживается операционными системами Windows 10 и Windows 11.

Активация Driver Experiments производится через Radeon Developer Panel, где эта функция расположена рядом с другими функциями, такими как профилирование и анализ сбоев. Эксперименты остаются активными до тех пор, пока запущен Radeon Developer Panel. После его закрытия система возвращается к настройкам по умолчанию.

Помимо новых технических возможностей, разработчики AMD добавили в инструментарий и приятные мелочи, например, поддержку тёмного режима интерфейса. Пользователи могут выбрать светлую или тёмную тему оформления или настроить автоматическое переключение темы в соответствии с настройками операционной системы.