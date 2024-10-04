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В стремлении повысить конкурентоспособность своего браузера Edge, Microsoft внедряет в него архитектуру WebUI 2.0. Компания подтвердила, что данная технология затронет в том числе и раздел настроек, что должно существенно улучшить отзывчивость и скорость работы.

В 2023 году Microsoft представила WebUI 2.0 как решение проблемы медленного отклика интерфейса, вызванного задержками при обработке JavaScript. Новая архитектура, ориентированная на разметку, минимизирует размер кода и количество выполняемого JavaScript, что делает интерфейс «очень быстрым», по заявлению разработчиков.

Одним из первых примеров успешного применения WebUI 2.0 стала оптимизация меню «Основные элементы браузера» в Edge. В мае компания сообщила об ускорении загрузки этого раздела на 42%. Теперь пользователи могут быстрее получать информацию о производительности браузера.

Согласно записи под идентификатором 419809, переход настроек Edge на WebUI 2.0 не только улучшит отзывчивость, но и принесёт ряд визуальных и контентных обновлений. Microsoft планирует упростить формулировки, сократить количество страниц, реорганизовать контент и создать более единый пользовательский интерфейс.

Ранее Microsoft заявляла о намерении упростить страницу настроек Edge, чтобы сделать её более удобной по сравнению с Google Chrome. Компания разрабатывает три способа улучшения навигации, которые облегчат поиск нужных настроек. Кроме того, компания сообщала, что находится в процессе обновления различных компонентов интерфейса Edge до WebUI 2.0.