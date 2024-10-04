Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft ускорит Edge с помощью новой архитектуры WebUI 2.0
Осталось немного подождать.

В стремлении повысить конкурентоспособность своего браузера Edge, Microsoft внедряет в него архитектуру WebUI 2.0. Компания подтвердила, что данная технология затронет в том числе и раздел настроек, что должно существенно улучшить отзывчивость и скорость работы.

В 2023 году Microsoft представила WebUI 2.0 как решение проблемы медленного отклика интерфейса, вызванного задержками при обработке JavaScript. Новая архитектура, ориентированная на разметку, минимизирует размер кода и количество выполняемого JavaScript, что делает интерфейс «очень быстрым», по заявлению разработчиков.

Одним из первых примеров успешного применения WebUI 2.0 стала оптимизация меню «Основные элементы браузера» в Edge. В мае компания сообщила об ускорении загрузки этого раздела на 42%. Теперь пользователи могут быстрее получать информацию о производительности браузера.

Согласно записи под идентификатором 419809, переход настроек Edge на WebUI 2.0 не только улучшит отзывчивость, но и принесёт ряд визуальных и контентных обновлений. Microsoft планирует упростить формулировки, сократить количество страниц, реорганизовать контент и создать более единый пользовательский интерфейс.

Ранее Microsoft заявляла о намерении упростить страницу настроек Edge, чтобы сделать её более удобной по сравнению с Google Chrome. Компания разрабатывает три способа улучшения навигации, которые облегчат поиск нужных настроек. Кроме того, компания сообщала, что находится в процессе обновления различных компонентов интерфейса Edge до WebUI 2.0.

#microsoft #браузеры #edge #webui 2
+
Написать комментарий (0)
Новый Outlook от Microsoft хранит все ваши письма в «облаке» — это очень плохо
Разработчиков браузера Mozilla Firefox обвиняют в несанкционированном отслеживании пользователей
Microsoft отозвала необязательное обновление Windows 11 из-за критических ошибок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
2
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
14
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
66
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
67
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
11
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
40
Секреты Steam Deck - потенциал для энтузиастов и геймеров
1
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
166
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
18
Андервольтинг vs оверклокинг – есть ли смысл от разгона видеокарты, и почему андервольтинг лучше
10

Сейчас обсуждают

lelik1974
18:19
Для полноты образа в голове Кавилла не хватает пары-тройки аугментаций, бгг. А так, Амазон давно напрашивается на визит инквизитора.
Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
Андрей Иванов
18:17
Что, ждем прилета трисоляритян.
Астрономы обнаружили рекордно быструю тройную звездную систему
антон носов
18:14
Правильно,лучше отменить чем помоиться
Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
Максим Сидоров
18:14
Там огромных денег то и не надо. Это раньше тысячи человек на кульманах чертили в кб. Сейчас группа из 20-30 человек может завод запроектировать за 2 - 3 месяца. При наличии опыта и нужного программно...
Россия инвестирует $2,54 миллиарда в развитие полупроводников
PanzerK
18:14
Иной дурак такой вопрос задаст, что и сотня мудрецов не ответит...
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Sammie Vanhalen
18:13
Тут скорее вопрос про применимость ядра. Вот например Google смогла создать создать на его базе ОС Android (совместно с сообществом кстати). А мелкософт выкатили на своем ядре мертворожденную ОС, унич...
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
tolya21
18:12
У меня хотя бы диплом есть об экономическом образовании. А у тебя что? А лучше всяких дипломов - ценники из магазинов. Скоро для ватных дурачков и охраноты скину чеки из Леруа и Пятерочки.
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
SoulStream
18:10
сыро будет также как и с 13 и 14... но без бубна как у аменстуальных )
Intel представит новые процессоры Arrow Lake вместе с материнскими платами Z890 10 октября
Vito Vago
18:10
Бабушкин экономист!
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
l33t_h4x00r
18:09
Это эффект нефанатства. когда 2500К\ 2600К якобы до сих пор что-то там могут....люди уже в 2013 меняли Санди бридж например на Хазвелл и7, либо когда 30 фпс ,но заплачено например 40% от стоимости же...
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем