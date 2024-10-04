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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
OpenAI также получила доступ к возобновляемой кредитной линии на $4 млрд
И не исключает вероятности IPO.

Заинтересованность многих крупных инвесторов во вложении денег в сферу генеративного искусственного интеллекта позволила OpenAI не только без труда привлечь в свой капитал $6,6 млрд на тех условиях, которые она сочла наиболее выгодными, но и открыть возобновляемую кредитную линию на $4 млрд сроком на три года под 6% годовых, как отмечает CNBC. Условия соглашения с кредиторами подразумевают, что в случае необходимости OpenAI может занять у них ещё $2 млрд. Обеспечение по кредиту при этом не предусмотрено, что демонстрирует высокую степень доверия представителей финансового сектора к разработчикам ChatGPT.

Источник изображения: Getty Images

По данным источника, свои финансовые ресурсы в рамках этой сделки OpenAI предоставили JPMorgan Chase, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, Wells Fargo, SMBC, UBS и HSBC. Получается, что теперь OpenAI имеет более $10 млрд в своём распоряжении, и она собирается направить эти средства на развитие вычислительной инфраструктуры, исследования и увеличение штата.

Компания остаётся убыточной, хотя сейчас её месячная выручка превышает $300 млн. На данном этапе развития она вынуждена нести большие затраты, и если по итогам текущего года сумеет выручить $3,7 млрд, то убытки компании достигнут $5 млрд. По прогнозам, в следующем году OpenAI сможет увеличить свою выручку до $11,6 млрд. Примечательно, что на уходящей неделе финансовый директор стартапа Сара Фрайар (Sarah Friar) не стала исключать вероятности выхода компании на IPO, поскольку это является одним из способов финансирования потребностей динамично растущего бизнеса.

#финансы #искусственный интеллект #openai #ipo #стартап #кредит
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