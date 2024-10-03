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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Глава SoftBank ожидает, что ИИ сможет управлять человеческим бытом через года три
Заказывать еду и лекарства, воспитывать детей и давать инвестиционные рекомендации.

Основателя SoftBank Масаёси Сона (Masayoshi Son) с Илоном Маском (Elon Musk) роднит готовность давать нереалистичные прогнозы, но первый чаще вкладывается в не очень удачные стартапы. Как сообщает Bloomberg, во время своего недавнего выступления глава SoftBank сделал очередные заявления, в вероятность воплощения которых в жизни трудно поверить.

Источник изображения: Bloomberg

По словам Масаёси Сона, уже через два или три года технологии искусственного интеллекта дойдут до такого уровня развития, что позволят создавать виртуальных помощников, облегчающих жизнь человека на многих направлениях — от выбора стратегии работы с инвестиционным портфелем до воспитания детей. Возможности телемедицины и дистанционной торговли также будут развиваться в ногу с этими виртуальными ассистентами. Для этих помощников, как убеждён Сон, счастье пользователей будет высшей наградой, и они будут делать всё, чтобы сделать человека счастливым. Искусственный интеллект будет анализировать эмоциональное состояние человека и пытаться его осчастливить. Кстати, SoftBank накануне вложила в капитал OpenAI около $500 млн, поэтому восхищённое отношение главы компании к соответствующим технологиям находит поддержку в его действиях.

#искусственный интеллект #softbank #масаёси сон
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