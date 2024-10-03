Основателя SoftBank Масаёси Сона (Masayoshi Son) с Илоном Маском (Elon Musk) роднит готовность давать нереалистичные прогнозы, но первый чаще вкладывается в не очень удачные стартапы. Как сообщает Bloomberg, во время своего недавнего выступления глава SoftBank сделал очередные заявления, в вероятность воплощения которых в жизни трудно поверить.
По словам Масаёси Сона, уже через два или три года технологии искусственного интеллекта дойдут до такого уровня развития, что позволят создавать виртуальных помощников, облегчающих жизнь человека на многих направлениях — от выбора стратегии работы с инвестиционным портфелем до воспитания детей. Возможности телемедицины и дистанционной торговли также будут развиваться в ногу с этими виртуальными ассистентами. Для этих помощников, как убеждён Сон, счастье пользователей будет высшей наградой, и они будут делать всё, чтобы сделать человека счастливым. Искусственный интеллект будет анализировать эмоциональное состояние человека и пытаться его осчастливить. Кстати, SoftBank накануне вложила в капитал OpenAI около $500 млн, поэтому восхищённое отношение главы компании к соответствующим технологиям находит поддержку в его действиях.