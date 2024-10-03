Инвесторам запретили вкладывать средства в капитал указанных компаний.

Как отмечает Reuters со ссылкой на публикации других западных СМИ, компания OpenAI смогла привлечь $6,6 млрд на свои исследования и развитие у группы инвесторов, её капитализация без учёта этих средств оценивается в $150 млрд и делает её одним из трёх самых дорогих стартапов планеты. Она в этом отношении уступает только SpaceX и ByteDance, а в так называемой Кремниевой долине ей уже нет равных.

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Как отмечают источники, в новом раунде финансирования OpenAI впервые поставила инвесторам условие, согласно которому они в дальнейшем должны воздерживаться от вложения средств в ряд конкурирующих стартапов в сфере искусственного интеллекта. Помимо основанных так или иначе связанными ранее с OpenAI Илоном Маском (xAI) и Ильёй Суцкевером (Safe Superintelligence), в запретный список попали Anthropic, Perplexity и Glean.

Подобные условия хоть и не являются обязательными к исполнению с юридической точки зрения, могут наложить определённый отпечаток на дельнейшие взаимоотношения OpenAI со своими инвесторами. В их число, кстати, вошли Microsoft и NVIDIA, но далеко не на первых ролях, а Apple на определённом этапе выбыла из переговоров. Как отмечают венчурные инвесторы, Uber в период своей максимальной популярности тоже позволяла себе подобные заявления.