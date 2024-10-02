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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google «засветила» кодовое имя Android 16, которое нарушило традицию компании с 2009 года
Всё дело в буквах.

Компания Google уже несколько лет не использует публично названия десертов для обозначения версий Android, но это не значит, что она полностью отказалась от этой традиции внутри компании. Каждая новая версия Android по-прежнему имеет кодовое имя, связанное со сладостями, например, Vanilla Ice Cream для Android 15.

С момента выхода Android 1.5 Cupcake в 2009 году Google следовала определённому шаблону: кодовое имя следующей версии начиналось с буквы, идущей по алфавиту за буквой предыдущей версии. Например, Android 1.6 назывался Donut (пончик). Однако, эта, казалось бы, незыблемая традиция, похоже, будет нарушена с выходом Android 16 в следующем году.

Разработчик teamb58 обнаружил в AOSP (Android Open Source Project) любопытные изменения в коде, которые проливают свет на кодовое имя следующей версии Android. Одно из них добавляет код для сжатия любого APEX-модуля, запускаемого с релизом Android в следующем году. Что интересно, в поле min_sdk_version, определяющем минимальную версию SDK, указано Baklava (пахлава). Для сравнения, в этом году в этом же поле указано VanillaIceCream.

В другом фрагменте кода инженер Google предлагает добавить дополнительную проверку на соответствие кодового имени SDK сборки слову Baklava. Ранее патч проверял, является ли версия SDK больше или равна 35 (версия SDK, соответствующая Android 15), или кодовое имя SDK платформы соответствует VanillaIceCream.

Во время разработки новой версии Android Google использует кодовое имя в качестве версии SDK до тех пор, пока SDK не будет финализирован. Например, в Android 15 Beta 3 (первый этап стабильности платформы Android 15) название версии Android было изменено с VanillaIceCream на 15. Поскольку разработка Android 16 уже идёт полным ходом, в ранних сборках будет отображаться кодовое имя SDK платформы (Baklava) вместо версии SDK платформы.

Таким образом, есть как минимум два свидетельства того, что кодовое имя Android 16 — Baklava. Более того, по словам источника, с которым удалось пообщаться журналистам, Baklava действительно выбрано в качестве «десертного» имени для Android 16.

Если вы ожидали, что кодовое имя Android 16 будет начинаться с буквы «W», вы не одиноки. Практически все полагали, что Google продолжит следовать сложившейся традиции, тем более что в английском алфавите ещё осталось несколько букв.

Однако, если вы следите за новостями о разработке платформы Android, то, возможно, слышали о проекте trunk stable. Не вдаваясь в сложные технические детали, можно сказать, что способ разработки Android значительно изменился. Первой версией Android, выпущенной в рамках проекта trunk stable, стала Android 14 QPR2 в марте этого года. Именно поэтому в этой версии использовалась совершенно другая схема именования идентификаторов сборки. Вместо буквы «U» (Upside Down Cake) идентификаторы сборки Android 14 QPR2 начинались с буквы «A».

Идентификаторы сборок для релизов Android в следующем году будут начинаться с буквы «B». Таким образом, идентификаторы сборки Android 15 QPR2 будут выглядеть как BP1A и так далее. Именно поэтому Google выбрала для Android 16 кодовое имя Baklava, а не десерт, название которого начинается с буквы «W». Похоже, традиция нарушена, и в будущем нас могут ждать ещё более неожиданные кодовые имена для новых версий Android.

#google #android 16 #мобильные операционные системы
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