Выражение не мы придумали.

Приложение Rutube пропало из магазина приложений Google Play для Android, как выяснил корреспондент РБК. В настоящее время поиск по запросу «Rutube» выдаёт приложение «Студия Rutube», VK Video и YouTube, но не сам видеохостинг.

В пресс-службе Rutube объяснили ситуацию «забавной путаницей в американских санкциях»: вместо ограничения доступа, приложение стало доступно только в США. «Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал „голливудским эксклюзивом“», — иронизируют представители Rutube.

С начала августа в России наблюдаются проблемы с работой YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн связывал падение скорости загрузки видео с проблемами хранения данных в российских дата-центрах. На этом фоне Rutube сообщил об увеличении своих мощностей на 30% из-за роста числа пользователей. Компания планирует удвоить мощности к концу года.

Ранее, в июне, приложение Rutube было заблокировано в App Store. В компании связали это с «санкциями со стороны американской компании, которые затруднили доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение». После начала известных геополитических событий Apple обязала Rutube скрыть материалы российских государственных СМИ в iOS-приложении. Это произошло через несколько месяцев после того, как YouTube (принадлежит Google) начал блокировать аккаунты российских СМИ, журналистов и блогеров. В результате приложение Rutube долгое время оставалось доступным только на территории России.