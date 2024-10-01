Хотя не факт, что она готова к этому именно сейчас.

Теперь уже бывший технический директор OpenAI Мира Мурати (Mira Murati) причины своего увольнения не особо комментировала, но подчеркнула, что хотела бы направить высвободившиеся силы и время на проведение собственных исследований в сфере искусственного интеллекта. Как сообщает Business Insider, венчурные капиталисты буквально выстраиваются в очередь для переговоров с Мирой Мурати на тему создания нового стартапа, занимающегося разработками в сфере искусственного интеллекта. По крайней мере, также покинувшему OpenAI Илье Суцкеверу уже удалось привлечь $1 млрд на создание исследовательской лаборатории Safe Superintelligence, и это только один из многих примеров.

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Практически все выходцы из OpenAI создали собственные компании, которые работают в сфере искусственного интеллекта, поэтому интерес инвесторов к новым вероятным инициативам Миры Мурати вполне закономерен. Самой OpenAI также предстоит пройти преобразования своей организационной структуры, чтобы стать более привлекательной для инвесторов, поскольку сейчас стартапом номинально управляет некоммерческая организация, а инвесторы весьма ограничены в возможностях получения доли в прибыли компании.