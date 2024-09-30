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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Федеральное казначейство потратит 278 млн рублей на внедрение системы быстрых платежей за посещение музеев, театров и не только
Разработкой сервиса займется компания «РТ Лабс».

Федеральное казначейство (ФК) готовится к внедрению системы быстрых платежей (СБП) для оплаты услуг, предоставляемых бюджетными и автономными учреждениями. Этот новый интеграционный сервис позволит гражданам оплачивать посещение музеев, театров, бассейнов и других учреждений, используя СБП через мобильные приложения банков. Разработкой сервиса займется компания «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», которая стала единственным участником тендера на сумму 278 млн рублей.

По словам руководителя проекта по внедрению СБП в ФК Александра Николаева, новый сервис предоставит гражданам возможность оплачивать услуги бюджетных учреждений через мобильные приложения банков, поддерживающих СБП. Денежные средства будут мгновенно зачисляться на счета учреждений.

В настоящее время сервис находится в стадии разработки. В 2024 году планируется провести его апробацию на пилотной группе учреждений.

Внедрение СБП в ФК имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это удобно для граждан: оплата услуг через СБП – это быстрый и простой способ расчётов. Учреждения будут получать оплату мгновенно, что положительно скажется на их финансовом положении. Кроме того, внедрение СБП повысит прозрачность финансовых потоков в бюджетной сфере.

Создание сервиса включает в себя работы по интеграции с операционным платежным клиринговым центром НСПК и настройку ГИИС «Электронный бюджет». После завершения разработки и тестирования, новый сервис позволит гражданам легко и быстро оплачивать услуги различных бюджетных учреждений, таких как парки, музеи, театры и спортивные комплексы, используя уже знакомую систему быстрых платежей.

#ростелеком #платежи #сбп #федеральное казначейство
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