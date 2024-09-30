«Яндекс» выпустил обновления для своего голосового помощника «Алисы». Среди новых функций: «Семейный маячок» для связи с близкими, «Распорядок дня» с регулярными напоминаниями и «детектор голосовой активности».
Расширение функций «Алисы Про»:
- Разработчики расширили функциональность опции «Алиса Про», доступной всем подписчикам «Яндекс Плюс». Первые шесть месяцев сервис бесплатный, затем — 100 рублей в месяц.
- Бесплатные запросы YandexGPT 3 Pro: появилась возможность бесплатно тестировать нейросетевую модель YandexGPT 3 Pro. Каждый день один пользователь получает пять бесплатных запросов в Чате с «Алисой».
- Оценка ответов «Алисы»: пользователи могут оценивать ответы «Алисы» прямо в чате, ставя «лайки» или «дизлайки». Также можно указать причину неудовлетворительного ответа, выбрав один из вариантов: «Нет ответа на мой вопрос», «Неверная информация», «Информация устарела», «Мало информации», «Непонятный ответ», «Неприемлемый или оскорбительный ответ».
Новые функции «Алисы» и «Алисы Про»:
- «Семейный маячок»: эта опция позволяет быстро связаться с близкими. Для этого достаточно сказать «Алиса, позови близких», и она позвонит и отправит SMS на указанные номера. Функция особенно полезна для семей с детьми или пожилыми родственниками. «Семейный маячок» работает на всех «Яндекс Станциях», включая «ТВ Станции».
- «Распорядок дня» («Алиса Про»): в приложении «Дом с Алисой» появилась возможность настраивать регулярные напоминания на неделю.
- «Детектор голосовой активности» («Алиса Про»): эта опция позволяет активировать «Алису» голосом.
- Выбор мелодии будильника («Алиса Про»): пользователи могут выбирать мелодию для будильника из предложенных вариантов или искать нужную музыку через поисковую строку.
Дополнительные возможности:
- «Алиса» также научилась запускать трансляции хоккейных матчей на «ТВ Станции» по названию команды. Для этого достаточно сказать: «Алиса, включи хоккей». Если трансляции в данный момент нет, «Алиса» подскажет, когда будет ближайший матч.