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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
Для тех, кому надо, так сказать.

Вышла новая версия кроссплатформенного торрент-клиента qBittorrent 5.0. qBittorrent позиционируется как открытая альтернатива µTorrent с похожим интерфейсом и функциональностью. Среди возможностей qBittorrent: интегрированный поисковый движок, поддержка RSS, множество BEP-расширений, удалённое управление через web-интерфейс, последовательная загрузка, гибкая настройка торрентов, пиров и трекеров, планировщик пропускной способности, IP-фильтр, интерфейс для создания торрентов, поддержка UPnP и NAT-PMP. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv2+. Сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Основные изменения и нововведения:

  • Расширенные возможности web-интерфейса: повышена отзывчивость, добавлена тёмная тема оформления, адаптивное отображение боковой панели с фильтрами, возможность одновременной отправки нескольких поисковых запросов, поисковые плагины включены по умолчанию, улучшена прокрутка.
  • Улучшенная работа с трекерами: улучшена обработка данных, добавлен отдельный фильтр для ошибок, связанных с трекерами, разрешено удаление трекеров из виджета.
  • Управление загрузками: добавлена возможность приостановки и возобновления загрузок для всего сеанса, добавлена настройка для завершения работы после истечения заданного времени.
  • Удобство использования: добавлена возможность помещения файлов в корзину вместо удаления, в контекстном меню торрентов появилась команда для копирования комментария, разрешено использование относительных путей к профилю, обеспечено наследование настроек родительских категорий, добавлена кнопка для отправки тестового email.
  • Настройка DHT: добавлена возможность указания адресов и портов DHT-узлов, используемых для bootstrap-а (по умолчанию используются узлы dht.libtorrent.org:25401, dht.transmissionbt.com:6881, router.bittorrent.com:6881, router.utorrent.com:6881 и dht.aelitis.com:6881).
  • Поддержка C++20 и новые требования: в кодовой базе разрешено использование стандарта C++20, прекращена поддержка Qt5, qmake, autotools, 32-разрядных Windows, а также версий Windows < 10. Для работы теперь необходимы как минимум версии Qt 6.5, Boost 1.76 и OpenSSL 3.0.2.

Дополнительные возможности: добавлена возможность создания torrent-файлов с большим размером блоков, добавлена поддержка идентификаторов MoTW (Mark-of-the-Web) для пометки потенциально небезопасных файлов, предоставлена возможность размещения невостребованных файлов в отдельном каталоге, предоставлена возможность присвоения отдельного имени каждому экземпляру qBittorrent, разрешено переопределение лимитов для выбранных торрентов, добавлена метрика «Популярность», при вставке ссылки на торрент из буфера обмена обеспечено автоматическое выставление фокуса на кнопке для загрузки, на платформе Linux добавлена поддержка механизмов управления питанием, предоставляемых systemd, реализовано подпадание каталогов по фильтр исключаемых файлов, разрешено применение в фильтрах регулярных выражений.

#программное обеспечение #qbittorrent 5
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