Как сообщили в пресс-службе компании, ребрендинг отражает новый этап развития сервиса.

«Яндекс» приобрел права на использование технологической платформы «Букмейт» в 2022 году. С тех пор сервис активно использует разработки «Яндекса» в области искусственного интеллекта, анализа данных и персонализации. Благодаря этому пользователям стали доступны виртуальный рассказчик, синхронизация текста и аудио, прослушивание книг на умных устройствах, улучшенные рекомендации и другие функции. Приложение также адаптировано для незрячих пользователей.

Включение «Яндекс Книг» в подписку «Яндекс Плюс» расширяет возможности пользователей. Теперь в рамках одной подписки можно не только слушать музыку и смотреть фильмы, но и читать или слушать книги.

По данным сервиса, интерес пользователей к чтению и прослушиванию книг растет. С начала 2024 года они провели в сервисе 223 млн часов — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднее время, которое читатель проводит в сервисе ежемесячно, также увеличилось почти втрое.

Каталог «Яндекс Книг» насчитывает более 250 тыс. книг, аудиокниг и комиксов. Сервис сотрудничает как с крупными, так и с небольшими издательствами, выпускает собственные оригинальные проекты, приуроченные к премьерам на «Кинопоиске», а также книжные сериалы и переводы ранее недоступных русскоязычному читателю произведений.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Книги» Виталия Григораша, новые функции пользуются спросом. Например, переключением с текста на аудио и обратно пользуется уже 15% аудитории, а книги, озвученные виртуальным рассказчиком, по популярности не уступают книгам с классической живой озвучкой.