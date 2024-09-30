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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Сэм Альтман заявил, что никто ему акций OpenAI не предлагал
Но соответствующая идея советом директоров обсуждалась.

Желание стартапа OpenAI двигаться своим путём, по всей видимости, на том или ином этапе заставляет от него отвернуться некоторых инвесторов, ведь и Илон Маск (Elon Musk) в своё время принимал участие в становлении этой компании, но позже создал «точно такую же» xAI. Как сообщает CNBC со ссылкой на свидетелей профильного мероприятия, в четверг OpenAI провела общее собрание сотрудников в формате видеотрансляции, и на нём её глава Сэм Альтман (Sam Altman) подчеркнул, что слухи о намерениях предоставлении ему крупного пакета акций в качестве вознаграждения за работу не соответствуют действительности.

Источник изображения: Meme-arsenal

При этом и он, и финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) признались, что отсутствие у Альтмана пакета акций компании давно беспокоит инвесторов. Председатель совета директоров Брет Тейлор (Bret Taylor) даже заявил в интервью CNBC, что соответствующая идея обсуждалась, но так и не нашла воплощения в реальности. Сейчас OpenAI не планирует выделять Альтману крупный пакет акций, вопреки слухам.

#акции #openai #сэм альтман
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