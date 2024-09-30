Но соответствующая идея советом директоров обсуждалась.

Желание стартапа OpenAI двигаться своим путём, по всей видимости, на том или ином этапе заставляет от него отвернуться некоторых инвесторов, ведь и Илон Маск (Elon Musk) в своё время принимал участие в становлении этой компании, но позже создал «точно такую же» xAI. Как сообщает CNBC со ссылкой на свидетелей профильного мероприятия, в четверг OpenAI провела общее собрание сотрудников в формате видеотрансляции, и на нём её глава Сэм Альтман (Sam Altman) подчеркнул, что слухи о намерениях предоставлении ему крупного пакета акций в качестве вознаграждения за работу не соответствуют действительности.

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При этом и он, и финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) признались, что отсутствие у Альтмана пакета акций компании давно беспокоит инвесторов. Председатель совета директоров Брет Тейлор (Bret Taylor) даже заявил в интервью CNBC, что соответствующая идея обсуждалась, но так и не нашла воплощения в реальности. Сейчас OpenAI не планирует выделять Альтману крупный пакет акций, вопреки слухам.