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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Приложение NotebookLM от Google теперь умеет анализировать YouTube-видео и кратко излагать его содержание
Для самых ленивых, получается. Ну, или для тех, кто очень ценит своё время.

Приложение NotebookLM от Google, использующее искусственный интеллект для создания заметок, получило новую функцию. Теперь оно может анализировать и кратко излагать содержание видео на YouTube, даже если у пользователя нет времени на их просмотр.

Новая возможность NotebookLM работает с текстовыми расшифровками видео, включая автоматически сгенерированные. После добавления ссылки на видео приложение использует ИИ для создания краткого обзора ключевых тем, затронутых в расшифровке. Пользователь сможет выбрать любую из этих тем, чтобы получить более подробную информацию или задать вопросы. NotebookLM даже способен предложить несколько вариантов вопросов, если вы затрудняетесь сформулировать их самостоятельно.

Например, при анализе обзора iPhone 16 Pro от The Verge приложение выделило такие темы, как «Apple Intelligence», «Камера iPhone 16 Pro» и «Обработка фотографий». При выборе любой из этих тем NotebookLM предоставляет информацию, подтверждая её ссылкой на соответствующий фрагмент расшифровки видео. Вы также можете создать «Аудиообзор» — дискуссию в стиле подкаста, ведущим которой выступает ИИ. Функция работает с большинством видео, за исключением тех, которые были опубликованы в течение последних двух дней.

В отличие от Gemini от Google и Copilot от Microsoft, которые также умеют суммировать содержание видео с расшифровками, NotebookLM предлагает дополнительные инструменты для более глубокого изучения темы.

Помимо поддержки видео на YouTube, NotebookLM теперь также работает с аудиозаписями. То есть, появилась возможность искать нужную информацию в расшифровках разговоров и создавать справочные материалы для обучения.

#google #приложения #notebooklm #youttube
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