SAP везде придётся менять. Рано или поздно.

«Россети Тюмень» выделила 148,2 млн рублей на замену немецкой системы управления производственными активами (СУПА) SAP на отечественную «1С». Работы планируется завершить в течение 10 месяцев.

Тендер на проведение импортозамещения был объявлен 29 августа 2024 года на электронной площадке «Росэлторг». Заявки принимались до 16 сентября, а имя победителя станет известно 1 октября.

Проект включает две фазы: проектирование и реализацию. На первом этапе будет разработано техническое задание, а на втором — создана конфигурация и внедрена новая система СУПА на базе «1С».

При реализации проекта исполнитель должен учитывать результаты и задачи, связанные с другими проектами «Россетей» по импортозамещению. В их числе: создание автоматизированной системы управления персоналом, разработка системы управления технологическим присоединением к электросетям, внедрение комплексной системы информационной безопасности и системы обнаружения сетевых вторжений.

Переход на отечественное ПО в системе управления активами направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей, оптимизацию операционных и инвестиционных затрат, а также на обеспечение долгосрочного и прозрачного тарифного регулирования.

«Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний мира, управляющая 2,45 млн км линий электропередачи и подстанциями общей трансформаторной мощностью свыше 826 тысяч МВА. Компания работает в 78 регионах России и включает 43 дочерних и зависимых общества.

Избавление от SAP — длительный процесс. В сентябре 2024 года «Россети» объявили тендер на трёхлетнее обслуживание немецкого ПО в своей корпоративной информационной системе на сумму 1,5 млрд рублей.

Тем не менее, компания последовательно проводит импортозамещение. В августе 2023 года стартовал переход с SAP в системе управления активами (бюджет – 403 млн рублей). В феврале 2024 года началась модернизация системы управления технологическими присоединениями (срок – 2 года, бюджет – 371 млн рублей). В апреле был объявлен тендер на замену SAP ERP на «1С» в бухгалтерской системе (начальная стоимость – 400 млн рублей). А в августе «Россети» приступили к разработке собственного ПО для системы управления персоналом и расчёта заработной платы (бюджет – 226 млн рублей).