Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Россети Тюмень» заменяет SAP на «1С» в системе управления активами
SAP везде придётся менять. Рано или поздно.

«Россети Тюмень» выделила 148,2 млн рублей на замену немецкой системы управления производственными активами (СУПА) SAP на отечественную «1С». Работы планируется завершить в течение 10 месяцев.

Тендер на проведение импортозамещения был объявлен 29 августа 2024 года на электронной площадке «Росэлторг». Заявки принимались до 16 сентября, а имя победителя станет известно 1 октября.

Проект включает две фазы: проектирование и реализацию. На первом этапе будет разработано техническое задание, а на втором — создана конфигурация и внедрена новая система СУПА на базе «1С».

При реализации проекта исполнитель должен учитывать результаты и задачи, связанные с другими проектами «Россетей» по импортозамещению. В их числе: создание автоматизированной системы управления персоналом, разработка системы управления технологическим присоединением к электросетям, внедрение комплексной системы информационной безопасности и системы обнаружения сетевых вторжений.

Переход на отечественное ПО в системе управления активами направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей, оптимизацию операционных и инвестиционных затрат, а также на обеспечение долгосрочного и прозрачного тарифного регулирования.

«Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний мира, управляющая 2,45 млн км линий электропередачи и подстанциями общей трансформаторной мощностью свыше 826 тысяч МВА. Компания работает в 78 регионах России и включает 43 дочерних и зависимых общества.

Избавление от SAP — длительный процесс. В сентябре 2024 года «Россети» объявили тендер на трёхлетнее обслуживание немецкого ПО в своей корпоративной информационной системе на сумму 1,5 млрд рублей.

Тем не менее, компания последовательно проводит импортозамещение. В августе 2023 года стартовал переход с SAP в системе управления активами (бюджет – 403 млн рублей). В феврале 2024 года началась модернизация системы управления технологическими присоединениями (срок – 2 года, бюджет – 371 млн рублей). В апреле был объявлен тендер на замену SAP ERP на «1С» в бухгалтерской системе (начальная стоимость – 400 млн рублей). А в августе «Россети» приступили к разработке собственного ПО для системы управления персоналом и расчёта заработной платы (бюджет – 226 млн рублей).

#импортозамещение #российское по #sap #1с
+
Написать комментарий (0)
За прошедший год свыше 1,6 млн пользователей воспользовались инструментом от Mail.ru для переноса электронной почты с зарубежных сервисов
В России может появиться звание «Заслуженный работник информационных технологий»
VK Donut поможет авторам контента «ВКонтакте» привлекать больше платных подписчиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
22
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
54
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
25
Чем PS5 Pro отличается от PS5 и почему подорожавшую консоль всё равно купят геймеры
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Сентябрь)
53
Практика: восстанавливаем работоспособность Windows после сбоя или заражения вирусами в 2024 году
6
Муки выбора видеокарты с ограниченным бюджетом для обновлённой Сounter-Strike 2
13
Собираем полный аналог PlayStation 5 Pro за 130 000р, для запуска эксклюзивов Sony в 4К@60 fps
7
Сравниваю в играх Windows 7 / 10, Chimbalix 24.4 и так называемый Linux для игр Nobara 40
10

Сейчас обсуждают

Лариса Ивановна
23:51
Так двум евреям проще развести дурачков на ии. Там шекели главное, остальное - проблемы гоев...
Ноам Шазир, один из ведущих экспертов по ИИ, вернулся в Google за 2,7 миллиарда долларов
Лариса Ивановна
23:47
хохлы любят б\у, какая страна такие и желания
Нидерланды завершили эксплуатацию F-16, списанные машины передадут Украине и Румынии
Даник Крутолевич
23:33
Уже давно сделали синими, плюс для инсайдеров они зелёные.
Обновление KB5043145 для Windows 11 вызвало волну проблем: синие экраны и постоянные перезагрузки
Лариса Ивановна
23:31
Что, то неслышно местных политических хохлов, о сдаче Угледара. А ведь виновным за сдачу Угледара хунта Зеленского сделали комбрига 72-ой бригады ВСУ. Формально сдача еще не оформлена. Но все понимаю...
ВС РФ полностью окружило Угледар вместе с группировкой ВСУ
Лариса Ивановна
23:27
Ну не настолько хорошо, раз ты тут чушь про него пишешь. И тебе при Путине живется хорошо. Парадокс, да?
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации всего руководства «Хезболлы», включая главу движения
FelsheR-Vzvz
23:23
Если я сильно в вас выкину, вы разобьетесь.)
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
eightylvl
23:20
Как будто кто-то читает его, кхм, "статьи". Все заходят сразу в комменты или просто поставить единицу.
Сравниваю в играх Windows 7 / 10, Chimbalix 24.4 и так называемый Linux для игр Nobara 40
FelsheR-Vzvz
23:18
А где поконкретнее?
Radeon RX 7600 XT с 16 GB VRAM всего на 6,8% быстрее Radeon RX 7600 с 8 GB VRAM
FelsheR-Vzvz
23:14
Я давича в танчики играл на 8600gt 256Мб и гиговой)) Тик це дви дюже разных игры)) Вот и 7600 тоже пригодиться под помидоры).
Radeon RX 7600 XT с 16 GB VRAM всего на 6,8% быстрее Radeon RX 7600 с 8 GB VRAM
FelsheR-Vzvz
23:08
Что за мод пак такой у 1063 на текстуры? Сколько юзал её не слышал. Не иначе как на дрова мод пак?))
Radeon RX 7600 XT с 16 GB VRAM всего на 6,8% быстрее Radeon RX 7600 с 8 GB VRAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем