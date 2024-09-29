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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google заплатила $2,7 млрд за возвращение IT-гения, предсказавшего триллионный потенциал чат-ботов
Формально деньги были отправлены компании, но Google интересовал именно Ноам Шазир.

Соучредитель Google Сергей Брин открыто признал, что компания упустила ряд возможностей в сфере искусственного интеллекта. Одним из упущенных шансов стало своевременное внедрение разработок Ноама Шазира, который ещё в 2021 году предсказал, что чат-боты способны не просто заменить поисковые системы, но и принести триллионы долларов прибыли.

Шазир, присоединившись к Google в 2000 году, сыграл ключевую роль в развитии ИИ. В 2017 году он стал соавтором статьи «Внимание — это всё, что вам нужно», лёгшей в основу технологии генеративного ИИ. Вместе с коллегой Даниэлем де Фрейтасом он разработал чат-бот Meena, потенциал которого, однако, не был оценён руководством Google. Разочарованные бюрократией и нежеланием компании внедрять инновации, Шазир и де Фрейтас покинули Google в 2021 году.

Основанный ими стартап Character.AI быстро привлёк внимание инвесторов и достиг оценки в $1 млрд. Но конкурентная борьба с OpenAI и Microsoft требовала новых ресурсов. В итоге, Alphabet, материнская компания Google, заключила сделку с Character.AI, формально заплатив $2,7 млрд за лицензии на технологии.

На самом же деле, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, главной целью сделки было возвращение Шазира. В рамках соглашения он занял пост вице-президента Google и возглавил разработку Gemini – самой мощной технологии ИИ компании. При этом Шазир заработал сотни миллионов долларов на своей доле в Character.AI, что является нетипично высокой выплатой для основателя, не продавшего и не выведшего свою компанию на биржу.

Сделка с Character.AI была анонсирована в августе. По словам представителей стартапа, «ландшафт» в сфере ИИ кардинально изменился. В результате соглашения Шазир, де Фрейтас и около 30 сотрудников Character.AI перешли в Google.

Сергей Брин, сыгравший ключевую роль в возвращении Шазира, назвал это событие «прекрасным». Он признал, что Google ранее проявляла излишнюю осторожность в развитии ИИ. Теперь же компания намерена наверстать упущенное и максимально ускорить разработку и внедрение новых технологий в этой сфере.

#google #искусственный интеллект
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